Critiques de CD – The Dregs Of Hades Lock Up

01. La mort elle-même, frère du sommeil (Intro)



02. L’enfer empoisonnera les ruines



03. La lie d’Hadès



04. Illumination noire



05. Force obscure de conviction



06. Voleur de mauvaise direction



07. Légions mortes



08. Le triomphe du grotesque



09. Mort sans nom



10. Une vie pécheresse de pouvoir



11. Cendres



12. La bête aveugle



13. Régnez en enfer



14. Crucifixion de l’existence déformée

ENFERMER est une union de sommités de la musique extrême qui ont convergé pour créer une bête musicale qui reflète à la fois les groupes principaux des membres individuels et suffisamment significative pour avoir sa propre identité distincte. Cela fait quatre ans depuis le dernier album studio du supergroupe, « Diabolisation », et la formation du groupe a subi quelques bouleversements depuis lors; pas forcément dans le mauvais sens. Venez à la fin de 2021, le puissant ENFERMER revient avec « La lie d’Hadès », un banger de 14 pistes qui est susceptible de plaire aux fans de crust punk et de grindcore jusqu’aux fans de death metal à l’ancienne.

Le mastodonte death metal/grindcore revendique désormais les talents de batteur Adam Jarvis (INDICE DE MISÈRE, DESTRUCTEUR DE PORCS, PARCOURIR). Ce changement est significatif, étant donné que l’Américain remplace le membre fondateur et percussionniste extraordinaire Nicolas Barker (BORDEAUX, BRUJÉRIA, DIMMU BORGIR, etc). Jarvis est une centrale puissante tout au long « La lie d’Hadès », mais il y a une certaine finesse et fluidité de performance qui est même un niveau supérieur pour lui sur des pistes comme « Force noire de conviction » et « Légions mortes ».

Le guitariste de longue date continue de maintenir l’assaut des instruments à cordes Anton Reisenegger (PENTAGRAMME CHILI, CRIMINEL) et bassiste Shane Embury (MORT PAR NAPALM, GRAINE DE CROCHET, CONCEPT VENIMEUX, etc.), qui font aussi du temps dans BRUJÉRIA. La longue liste de blanchisserie des autres projets des membres est pertinente car elle souligne le fait que ces musiciens occupés se sont réunis pour créer un disque qui peut résister à n’importe quel album de métal extrême sorti aujourd’hui, et rien dans celui-ci ne sonne comme s’il venait d’un » groupe de projets parallèles.

Avec « La lie d’Hadès », ancien chanteur Tomas Lindberg (AUX PORTES, CRAINDRE LA PEUR) revient pour accompagner Kevin Sharp (VÉRITÉ BRUTALE, CONCEPT VENIMEUX) qui a remplacé Lindberg en 2014. Les deux chanteurs vénérés se complètent extrêmement bien, et l’attaque vocale à deux volets n’est rien de moins que de la folie. Les deux hommes emploient leurs voix de milieu de gamme, bien que Tranchant utilise plus souvent ses grognements de registre inférieur pour contraster avec Lindbergc’est des cris inconditionnels. Les compromis sont parfois fréquents et vertigineux, comme avec « L’enfer empoisonnera les ruines ». Et sur des chansons comme la chanson titre, Lindberg est plus présent tandis que Tranchant sonne violemment comme s’il ajoutait des points d’exclamation à la fin des phrases.

Comme on peut s’y attendre de la part de musiciens de musique extrême légendaires, les chansons de l’album se démarquent les unes des autres. « Illumination noire » atteint des sommets avec une répartition chargée de grooves qui est presque instantanément mémorable. « Légion morte » chevauche la fine ligne entre les deux mondes choisis par le groupe, le death metal et le grindcore. Autre part, « Mort sans nom » se transforme en une frénésie si volatile qu’on dirait que la chanson est sur le point d’exploser littéralement, tandis que l’album se rapproche « Crucifixion de l’existence déformée » montre que les anciens sont toujours aussi aventureux et ambitieux musicalement, canalisant les esprits de NÉVROSE et même TUER JOKE dans une mesure.

ENFERMER a prouvé au fil du temps que le groupe n’est pas qu’un projet parallèle. L’unité internationale continue d’être une collection de héros du heavy metal qui s’unissent pour créer un hybride death metal / grindcore significatif, à la fois intemporel et avant-gardiste. Ils ont encore faim. Et par les sons de « La lie d’Hadès », ils ne ralentiront pas de sitôt.

