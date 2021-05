Critiques de CD – The Ides Of March Myles Kennedy

(Napalm)

01. Entendez-vous



02. Mille mots



03. Dans la foulée



04. Les ides de mars



05. Réveillez-moi quand c’est fini



06. Love Rain Down



07. Dites-le comme il est



08. Moonshot



09. Wanderlust commence



10. Passer au crible le feu



11. Esprit inquiet

Tout en conquérant tout avec les deux ALTER BRIDGE et SABRER, Myles Kennedy établit progressivement son identité en tant qu’artiste solo. De toute évidence, l’une des voix les plus significatives du rock moderne (hard-ish), le chanteur né à Boston n’a jamais été susceptible de dévier sur une tangente excentrique et expérimentale, mais il y a plus qu’assez d’eau bleue claire entre ses succès les plus prestigieux. et les chansons sur “Les ides de mars”. Contrairement à 2018 “Année du tigre”, KennedySon deuxième album solo ose habiter le territoire du hard rock, bien qu’avec une forte influence blues et des vibrations radios-rock brillantes qui ne fonctionneraient certainement pas dans son (ses) travail (s) quotidien (s).

Cela commence par une rafale de mélodies absurdement accrocheuses. Malgré son sentiment ringard (“Pourquoi ne pouvons-nous pas tous nous entendre?”), “Se débrouiller” est irrésistiblement optimiste et énergique, avec des guitares au premier plan et Kennedy serpent de manière audible hippie et excité. “Un millier de mots” et “Dans la foulée” répétez l’astuce avec des arrangements lumineux, vifs et pleins d’âme qui touchent par intermittence quelque chose de plus lourd, mais avec cette voix envolée épinglant joyeusement tout au plafond. En revanche, la chanson titre est un étalement blues rock plutôt pesant et po-face, avec faiblement Zep– des textures semblables à celles entrecoupées d’un refrain ouvertement surmené. Certes, Myles Kennedy peut vendre le bombast mieux que la plupart des autres, et ses talents vocaux sauvent presque le tout d’un tsunami sérieux. “Réveille-moi quand c’est fini” c’est bien mieux: un chant propulsif et estival, avec des harmonies vocales glorieuses et une dose généreuse de twang rock sudiste.

Le blues lève à nouveau sa tête âgée “Love Rain Down” qui, de la meilleure façon possible, ressemble à quelque chose David Coverdale aurait pu enregistrer dans les années 90, mais sans les insinuations lascives. Sa démarche langoureuse, ses guitares acoustiques scintillantes et son atmosphère mélancolique sont la toile de fond la plus exquise de cet album pour Kennedyla voix de, et suggère qu’une plongée plus profonde dans les profondeurs obscures d’Americana lui conviendrait parfaitement. Ailleurs, “Dites-le comme c’est” est un morceau de rock country légèrement jetable; “Moonshot” est une ballade de blues débordante et marécageuse avec un autre refrain géant; et “Passer au crible le feu” pointe son chapeau pour Tom Petty et sonnera parfaitement sur l’autoradio d’un cabriolet au plus fort de l’été. Dans cet esprit, la clôture “Esprit inquiet” ressemble à un retour inutile au blues slow-coach et manque de l’incisivité mélodique des efforts précédents, partageant les mêmes idées. Le merveilleusement venteux et plein d’espoir “Wanderlust Begins” aurait été un coup de départ beaucoup plus efficace.

Une affaire beaucoup plus diversifiée et dynamique que ses débuts en solo, “Les ides de mars” ravira les fidèles et veillera à ce que KennedyL ‘étoile de l’ ascendant reste fermement dans l ‘ascendant.

