Critiques de CD – The Night They Came Home Mr. Bungle

(Ipéca)

01. Ne seras-tu pas mon voisin (couverture de Fred Rogers)



02. Anarchy Up Your Anus



03. Violer votre esprit



04. Bungle Grind



05. Méthématique



06. Hell Awaits/Summer Breeze (SLAYER/SEALS & CROFTS medley/reprise)



07. Eraciste



08. World Up My Ass (couverture de CIRCLE JERKS)



09. Glouton pour la punition



10. Hypocrites/Habla Español O Muere (couverture SOD)



11. Écarter les cuisses de la mort



12. Perte de mots



13. Mort subite



14. Perte de contrôle (couverture VAN HALEN)

M. BAGUE est sans aucun doute l’une des entités musicales les plus bizarres et excentriques du monde du métal. Après 20 ans d’inactivité, au cours desquels les membres clés du groupe ont exploré davantage leurs propres voyages musicaux, le groupe a mis fin à sa pause avec la sortie en 2020 de “La colère déchaînée de la démo du lapin de Pâques”, une version réinventée de la première démo du groupe en 1986. Le spécial streaming Halloween 2020 de la talentueuse unité, “La nuit où ils sont rentrés à la maison”, présente des performances de chansons de l’album susmentionné, agrémentées de camées intéressants (y compris Henri Rollins de DRAPEAU NOIR, Josh Homme de REINES DE L’ÂGE DE PIERRE et KYUSS, Buzz Osbourne du MELVINS, Eric André et Brian Posehn), plusieurs couvertures et plus. Enregistrements Ipeca a immortalisé l’incroyable soirée avec le film de près de deux heures, disponible en différents formats dont le VHS.

Alors que la partie CD comporte un son remasterisé, le film lui-même présente M. BAGUEles performances de, Neil Hamburgerle set d’ouverture de , trois clips officiels (“Violer votre esprit”, “Eraciste” et “Mort subite”), ainsi que de longues séquences en coulisses. Bien sûr, l’ensemble de genre est connu pour jouer à la marelle entre disco, avant-garde, ska, jazz, funk et plus, mais en tant que guitariste Trey Spruance déclare dans la partie interview au début du film, ces styles étaient essentiellement des membres supplémentaires qui poussaient à partir de l’arbre solidement enraciné dans l’âme du heavy metal. Le matériel de cette première démo prouve ce point, et la renaissance de ces chansons reçoit le traitement royal comme Spruance, bassiste Trevor Dunn et chanteur notoire Mike Patton sont rejoints par ANTHRAX guitariste Scott Ian et ancien TUEUR le batteur Dave Lombardo, qui semblent tous deux permanents M. BAGUE membres maintenant.

“C’est du métal pour nous” Patton réfléchit à la première musique du groupe, qu’ils ont écrite lorsqu’ils avaient 15 et 16 ans. “Mais ce que j’ai réalisé au fil des ans, c’est que ce n’est pas le cas. C’est plus comme Laurel et Hardy le death metal par opposition au vrai metal.” Pattonl’auto-évaluation de est sur le point. Les serre-livres, les styles et les plaisanteries dans le film mettent en évidence M. BAGUEle mariage du métal et de la comédie. Mais l’élément comique n’est pas seulement un humour discret, bien que cet élément soit là. La valeur comique est plus profonde, impliquant quelque chose d’intelligent et de sublime.

Le concert diffusé en continu a été filmé dans leur terrain de jeu d’Eureka, en Californie – dans la bibliothèque publique d’Eureka, pour être précis. Eureka est la petite municipalité forestière du nord de la Californie où les membres de M. BAGUE grandi. L’ensemble approprié commence par le “Le quartier de Monsieur Rogers” chanson thème, qui est livrée avec une excentricité douce et ponctuée de moments de tonnerre de heavy metal. M. BAGUELe genre d’humour absurde de n’est pas nécessairement toujours comique, mais il y a quelque chose d’agréablement dérangeant à ce sujet. M. BAGUEles excentricités de ‘s sont bien sûr amples et impénétrables; Cependant, le format musical général est clairement du thrash metal, avec de généreuses portions de heavy metal classique et de punk pour faire bonne mesure. Qui d’autre pourrait couvrir TUEUR‘s “L’enfer attends”, percer directement dans JOINTS ET CROFTS “Brise d’été” et le faire d’une manière qui a du sens?

Compte tenu de combien de temps Lombarde a travaillé avec Dunn et Patton, ainsi que la chimie personnelle évidente parmi les membres, y compris Scott Ian, exposé dans le film, nous pourrions avoir la chance d’avoir une incarnation durable à base de heavy metal de M. BAGUE. Quoi qu’il en soit, “La nuit où ils sont rentrés à la maison” est un album de thrash metal incroyablement bizarre et extraordinairement créatif.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).