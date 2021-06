Critiques de CD – The Nightmare Of Being At The Gates

(Médias du siècle)

01. Spectre d’extinction



02. Le paradoxe



03. Le cauchemar de l’être



04. Jardin de Cyrus



05. Touché par les mains blanches de la mort



06. La chute dans le temps



07. Culte du salut



08. L’abstrait intronisé



09. Pessimisme cosmique



10. Hiver éternel de la raison

L’éternel défi pour un groupe légendaire est de convaincre les fans, anciens et nouveaux, que le nouveau matériel est intrinsèquement plus excitant et intéressant que les reliques chéries du passé. Cela peut être particulièrement vrai pour AUX PORTES, tel est le statut inattaquable de “Le massacre de l’âme”, l’album classique du groupe en 1995 et une parfaite encapsulation de la puissance ardente du death metal mélodique. Cependant, depuis la réforme sérieuse pour 2014 “En guerre avec la réalité”, les Suédois n’ont cessé de démontrer que “Abattage…” était vraiment une réduction super-condensée et rationalisée plutôt que l’image complète. De la sombre déformée des premiers disques comme “Avec peur, j’embrasse les ténèbres brûlantes” jusqu’aux profondeurs les plus sombres et les plus aventureuses de “En guerre…” et son suivi vicieux, “Boire à la nuit même”, AUX PORTES ont toujours eu une séquence progressive et subversive, et leur septième album complet semble être son expression la plus stridente et la plus intrépide à ce jour.

C’est une œuvre magnifique, tant au niveau des paroles que de la musique. Le thème central de l’album est centré sur la philosophie du pessimisme, inspiré par les pensées et les réflexions de philosophes controversés comme Schopenhauer et Zapffe et d’auteurs d’horreur surnaturelle comme Thomas Ligotti et John Padgett. Ferventement poétique, Tomas Lindberg RedantLa canalisation de ces idées souvent psychologiquement meurtrières serait assez impressionnante et immersive en soi, mais AUX PORTES ont produit simultanément dix chansons qui sont aussi captivantes musicalement et terriblement sérieuses que le sujet l’exige. Séparer les paroles ici serait inutile (et très chronophage) : en vérité, c’est un album qui demande d’être absorbé longuement et dans les moindres détails.

Pas ça “Le cauchemar de l’être” représente une rupture radicale avec AUX PORTES‘ son classique. Les goûts de l’ouvreur “Le spectre de l’extinction”, single récent “Le paradoxe” et le déchaîné, incrusté de crasse « Culte du salut » contiennent plus qu’assez des marques de fabrique hyper-métalliques du groupe, mais tout semble plus vaste et plus nuancé qu’auparavant. C’est aussi un album riche en boules de courbes qui font trembler le cerveau. Il y a le tout simplement étonnant “Jardin de Cyrus”, dans lequel AUX PORTES évoquer une tension sans précédent de prog barbare et angulaire, remplie d’un solo de saxophone en spirale et sonore; il y a le mélodrame épique et claustrophobe de “La chute dans le temps”, qui redéfinit la notion de métal symphonique tout en sonnant comme une irrésistible convocation des abysses ; et puis, le plus remarquable de tous, il y a “Pessimisme cosmique”, une collaboration avec l’auteur et universitaire Eugene Thacker, avec des paroles pillées de son livre du même titre sur un groove krautrock rocailleux, et avec un refrain étrangement exaltant de “Pessimisme ! Le dernier refuge de l’espoir !” Ailleurs, les idées pointues, les détours audacieux et les arrangements miraculeux et multicouches sont omniprésents, tous habilement assimilés dans certains des death metal les plus implacables et les plus noueux imaginables. De la pompe étrange de la chanson titre à la descente finale dans le noir, en mutation lente de “L’hiver éternel de la raison”, chaque dernier moment parle d’un grand groupe qui gagne en confiance et en force, à la fois en tant qu’auteurs-compositeurs et en tant qu’ennemis du conformisme.

Bien sûr, il y aura toujours une section du AUX PORTES base de fans qui désignera un album de 1995 comme le meilleur du groupe. Mais armé d’yeux et d’oreilles ouverts, la réalisation fracassante que “Le cauchemar de l’être” est à la fois le disque le plus puissant et le plus substantiel des Suédois et le meilleur disque de métal de 2021 est à peu près inévitable.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).