Critiques de CD – The Reckoning Laurenne / Louhimo

(Frontières)

01. Il est temps de tuer la nuit



02. Le jugement



03. Langue de saleté



04. Frappant comme un tonnerre



05. feu de chienne



06. Ouragan Amour



07. Au mur



08. Le baiser de la vipère



09. Traverser le feu



10. Danseurs de vérité

Mis à part les étudiants dévoués au rock mélodique et à l’AOR, il semble peu probable que beaucoup de gens soient familiers avec MUSIQUE FRONTIÈRESl’habitude de mettre des groupes et des collaborations ensemble. C’est presque comme si le label avait abandonné l’idée d’attendre l’émergence de nouveaux groupes formidables et les créait simplement à partir d’une liste géante de musiciens et de chanteurs stupidement doués, ce qui ne semble pas être une particulièrement mauvaise idée, tout bien considéré. Et aussi étrange que l’approche puisse paraître, elle continue de conduire à des records comme “Le Jugement”, où deux des plus grandes voix féminines du metal moderne se heurtent, à travers certains des heavy metal les plus tonitruants Frontières a publié à ce jour.

Si vous n’êtes pas familier avec Noora Louhimo maintenant, vous devriez l’être. Frontwoman avec BÊTE DE BATAILLE, elle est tout simplement l’une de nos plus grandes chanteuses de heavy metal vivantes, et il y a certainement des moments sur “Le Jugement” quand elle menace de maîtriser son partenaire de bombe, REMETTRE À SA PALCE‘s Netta Laurenne. Heureusement, la relation entre les deux s’étend clairement au-delà d’un seul voyage en studio, et leurs voix mélangées ne sonnent jamais moins que naturelles, avec Laurenne s’affirmant avec autant de bravade que son compatriote finlandais. Parfois, son accouchement plus doux et plus angélique contraste magnifiquement avec Louhimorugit de nivellement de l’arène, mais les deux offrent ici des performances vraiment impressionnantes.

Ce sont aussi d’excellentes chansons, ce qui annule plutôt tout cynisme que l’on pourrait avoir à propos de tout cela. “Il est temps de tuer la nuit”, “Le Jugement” et “Langue de saleté” fly by: un flou d’airs géants, d’éclats AOR étincelants et de faste metal à l’ancienne. « Frappant comme un tonnerre » est à moitié ballade de puissance brumeuse, à moitié riff-up pop-metal, avec suffisamment d’émotions joyeusement surmenées pour faire tomber n’importe quelle maison.

L’émeute de métal la plus démente et pas plus classique de cette année, de loin, “Bitch Fire” sonne comme une sortie de “Anti douleur” et pourrait difficilement être plus parfait pour Louhimo; la chose la plus proche que nous ayons d’un nouveau Rob Halford à ce moment précis, comme le confirme sa voix impérieuse dans le refrain berserk de la chanson. De même, Laurennela voix de vole la vedette sur la ballade brumeuse de “L’ouragan Amour”, tandis que les orchestres, les chœurs et les éviers de cuisine plaqués platine rebondissent gracieusement sur les murs. Du piétinement power metal de “Au mur” au mélodrame hanté de l’épopée de clôture “Danseurs de vérité”, chaque chanson a un énorme crochet, une présence sonore colossale et des seaux de charme. Plus important encore, LAURENNE / LOUHIMO démontrent une alchimie et un amour partagé pour l’héroïsme du heavy metal qui mérite clairement d’être revisité de temps en temps. Cela semble être très amusant à faire, et c’est encore plus gratifiant à écouter. Une approche pick ‘n’ mix de l’A&R présente des avantages majeurs, semble-t-il.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).