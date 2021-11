Critiques de CD – The Return Of The California Takeover Earth Crisis, Snapcase, And Strife

(GUERRE)

01. CRISE DE LA TERRE – Forgé dans les flammes



02. CRISE DE LA TERRE – Constriction



03. SNAPCASE – Incarnation



04. SNAPCASE – Ordonnance de zombies



05. LUTTE – En attente



06. LUTTE – Restons unis



07. SNAPCASE – Drainez-moi



08. SNAPCASE – Caboose



09. LUTTE – Ascenseur



10. LUTTE – Force de changement



11. CRISE DE LA TERRE – En cendres



12. CRISE DE LA TERRE – Né de la douleur

En 1996, Records de victoire a sorti ce qui est considéré comme l’un des disques live les plus importants de l’histoire du hardcore : « La prise de contrôle californienne… en direct ». La compilation a capturé les performances de groupes hardcore des années 90, qui définissent le genre CRISE DE LA TERRE, CASQUE INSTANTANÉ et CONFLIT. Ces piliers inconditionnels finiraient par avoir diverses périodes de pause, mais ils allaient rallumer la flamme et avancer comme ils continuent de le faire aujourd’hui, bien que les messieurs de CASQUE INSTANTANÉ effectuent essentiellement des tâches ponctuelles au milieu de leurs carrières plus traditionnelles de neuf à cinq. Avance rapide jusqu’en février 2020, ce trio vénéré de puissances hardcore s’est réuni une fois de plus pour raviver la magie de cette version, et présente ici du matériel de sets qui célèbrent le matériel de ces groupes loués des années 1990 dans une sortie intitulée « Le retour de la prise de contrôle californienne », un album qui comprend du matériel tiré de deux émissions de Los Angeles qui rendent hommage à cette version classique susmentionnée.

En matière de matière première, CONFLIT et CASQUE INSTANTANÉ proposent des chansons pleines du hardcore teinté des années 90 qu’elles ont contribué à définir. Des chansons comme « Ordonnance de zombies » et « Drain moi » sont prototypiquement CASQUE INSTANTANÉ dans tous les sens, et on peut en dire autant de CONFLIT‘s « Soyez unis » et « Force du changement ». D’un autre côté, des morceaux comme « Serrer » et « Né de la douleur » reflètent également CRISE DE LA TERRE‘s essence, le groupe qui se démarque clairement du reste du trio. CRISE DE LA TERRE sera à jamais considéré comme l’un des groupes de metalcore les plus marquants, et non comme un groupe ayant des âmes sœurs avec COMME JE MOURAIS ou MADEMOISELLE POURRAIS-JE, mais qui est vraiment né de l’esprit de GAZON, MOD, AVANT AGNOSTIQUE, CRO-MAGS et LA GUERRE TOTALE.

« Le retour de la prise de contrôle californienne » est une sortie qui mérite d’être revisitée plutôt qu’une resucée car elle met clairement en évidence la manière dont chacun des groupes s’est développé. Pour le meilleur ou pour le pire, CASQUE INSTANTANÉ sonner comme un groupe qui gratte pour une gloire perdue depuis longtemps, même si c’est un groupe apprécié. CRISE DE LA TERRELe matériel de , quant à lui, touche la corde sensible de quelque chose de plus actuel, apparemment jeune et dynamique, un état qui est évident parce que le groupe s’est beaucoup plus consacré à sa poursuite continue. Les bandes vieillissent et changent avec le temps. Différentes priorités prennent le dessus une fois que les membres du groupe ont atteint la trentaine et la quarantaine. Quelle que soit la manière dont on souhaite le couper, cependant, le trio de groupes présenté sur cette sortie brille de mille feux en raison de la passion indéniable qui se déchaîne sur chaque chanson. Le hardcore, tout comme le métal, ne mourra jamais.

