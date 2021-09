Critiques de CD – The Work Rivers Of Nihil

(Lame en métal)

01. La Tour (Thème de “Le Travail”)



02. Rêver d’horlogerie noire



03. Attendez



04. Concentrez-vous



05. Nettoyer



06. Le vide d’où aucun son ne s’échappe



07. PLUS ?



08. Tour 2



09. Épisode



10. Peut-être un jour



11. Terrestrie IV : Travail

Voici un exemple éclatant de la façon dont les meilleurs groupes de métal sont construits pour le long terme. Avec une réputation en plein essor comme l’un des nouveaux groupes de death metal les plus excitants du moment, RIVIÈRES DE NIHIL a lancé son premier album en 2013, “La graine consciente de la lumière”. Bien que carrément enraciné dans un album de death metal technique, c’était très clairement l’œuvre d’un groupe avec moins de limites créatives que la plupart. Depuis lors, le quintette de Pennsylvanie a fait des pas de géant avec chaque enregistrement en studio successif, culminant en 2018 largement acclamé “Où les hiboux connaissent mon nom”. À ce moment-là, il est devenu évident que RIVIÈRES DE NIHIL suivaient une trajectoire similaire à ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI, en ce qu’ils s’étaient transformés d’un groupe de métal extrême avec des tendances progressives en un groupe de métal progressif avec des éléments extrêmes. C’est une différence subtile, mais qui s’épanouit magnifiquement sur “L’oeuvre”, un album qui demande à être consommé en un seul hit nourrissant.

Si leur précédent album les établissait comme des poids lourds potentiels, “L’oeuvre” doit sûrement propulser RIVIÈRES DE NIHIL à l’avant-garde du royaume du métal progressif. Ceux qui ont soif de la brutalité d’antan ne seront pas déçus, bien sûr : de la prolifération mutante de “Rêver d’horlogerie noire” au châtiment meurtrier et meurtrier de “Épisode”, le death metal reste une composante essentielle. La vraie différence entre “L’oeuvre” et tout ce qui a précédé c’est que RIVIÈRES DE NIHILL’écriture et l’arrangement collectifs de chansons ont atteint un nouveau niveau d’efficacité, et le groupe a l’air tout aussi confiant en délivrant une mélodie prog directe comme “Attendre” comme ils se délectent ailleurs de la complexité vicieuse. “L’oeuvre” Le résultat est magnifique : le son d’un groupe fasciné par ses propres idées inspirantes, et avec une compréhension raffinée de la dynamique requise pour vraiment emmener les auditeurs, osons le dire, un voyage.

Pour ceux qui ont aimé “Où les hiboux connaissent mon nom”, les éclats de saxophone sirupeux de cet album (“La tour”, “Épisode”) et des détours dans un shoegaze rêveur orné de Moog (le tout à fait sublime “Peut-être un jour”) n’est peut-être pas une énorme surprise, mais la manière sophistiquée et élégante avec laquelle tous ces nouveaux éléments ont été assimilés dans le RIVIÈRES DE NIHIL le son est vraiment impressionnant. Il atteint un spectaculaire crescendo d’intrigue et de profondeur sur la clôture “Terrestria IV: Travail”; une épopée prog merveilleusement riche et noire avec une énorme puissance émotionnelle, un saxophone woozier, plusieurs des riffs les plus lourds que vous entendrez cette année et un tour de force vocal du méchamment polyvalent Jake Dieffenbach. Alors que ses derniers instants refluent de manière énigmatique, la réponse la plus évidente est de se demander exactement où RIVIÈRES DE NIHIL prendra leur musique ensuite. En ce moment, ils volent absolument.

