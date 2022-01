Critiques de CD – Thorns Tony Martin

(Étoile Noire)

01. Alors que le monde brûle



02. Ange veuve noire



03. Livre des ombres



04. Loup qui pleure



05. Damné par toi



06. Pas de honte du tout



07. Nulle part où voler



08. Tueur de passion



09. Courez comme le diable



10. Ceci est votre damnation



11. Épines

Lorsque des groupes légendaires remplacent des chanteurs emblématiques par de nouveaux frontmen, l’appréhension s’installe. Des groupes aussi variés que AC DC, VIOLET FONCÉ, ARC EN CIEL, IRON MAIDEN, VAN HALEN et ALICE ENCHAÎNÉE ont été mis à l’épreuve pour diverses raisons – de nombreuses fois pour certains – et les résultats ont énormément varié. Le débat au sein de la galerie des cacahuètes concernant SABBAT NOIR se concentre généralement sur Ozzy Osbourne et Ronnie James Dio, et tandis qu’il y en avait d’autres, Tony Martin était un héros méconnu digne d’éloges. Martinles contributions de SABBAT NOIR ont été négligés ou rejetés par beaucoup, mais ses performances, ainsi que le matériel, n’ont pas toujours été correctement secoués et évalués. Le recul est de 20/20, et cependant on évalue son travail avec la bête pionnière du heavy metal, Martin revient maintenant avec son troisième effort en solo, « Les épines », un album qui en vaut assurément la peine SABBAT les fans, les aficionados du doom contemporain et old-school, ainsi que l’attention des fans de hard rock à l’esprit ouvert.

« Les épines » est un album monstrueux en termes d’écriture, d’instrumentation et, bien sûr, le point central qui est Tony Martin. Martin chante avec la passion et la faim d’un vingt ou trente ans. Peut-être qu’il a encore cette motivation parce qu’il a toujours vécu sous Ozzy et Diol’ombre ? Quoi qu’il en soit, sa prestation est émouvante et le leader anglais a certainement pris soin de sa voix au fil des ans. L’ouvreur sans vergogne inspiré du heavy metal des années 80 « Comme le monde brûle » donne le ton à tout ce qui suit et place la barre haute que le reste de l’album atteint avec succès.

« Ange Veuve Noire » repose sur un bluesy, doom-based DIFFICULTÉ-comme rainure. MartinLa prestation vocale de haut-registre de pendant le refrain est de nature si agréable qu’elle est susceptible de susciter des sourires même chez les métalleux les plus grincheux. Ailleurs, des chants sonnant comme s’ils rayonnaient d’une ancienne cathédrale introduisent « Livre des Ombres », et Martin mène la chanson à des hauteurs dramatiques encore plus grandes en évitant avec tact les pièges du mélodrame. « Nulle part où voler », quant à lui, exploite une énergie maussade et pensive qui passe du calme à une conduite plus ouvertement explosive et métallique, refluant et coulant par la suite. « Les épines » est dynamique et bien équilibré, et l’ensemble ramène le tonnerre du heavy metal sur « Courir comme le diable » avec la subtilité d’un poing au visage.

Les comparaisons sont inévitables, et il est clair que Martin n’a pas fait tout à fait la marque que Dio et Ozzy ont. Pourtant, nous avons perdu le premier, tandis que le second semble s’être égaré musicalement il y a de nombreuses années. Avec « Les épines », Martin démontre qu’il respire toujours le feu et la passion brûlante du heavy metal. Il sera probablement plus connu pour le SABBAT albums « Idole éternelle », « Croix sans tête », « Tyr » et « Objectifs croisés », mais ici, il s’est avéré artistiquement aussi puissant que jamais.

