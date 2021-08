Critiques de CD – Tiit Sun Of The Suns

(Écarlate)

01. Je Démiurge pt.1



02. Je Démiurge pt.2



03. La cage dorée



04. TIIT



05. Obsolescence corrompue



06. Se décomposer pour revivre



07. Flesh State Drive



08. Piratage du système stérile



09. De l’hybridation et du déclin



10. I empereur du néant

Alors que le terme « metal moderne » semble être devenu un raccourci de conversation, parmi les timides, pour « pas de panique, cela ne ressemble pas à SAXON!”, il y a encore quelques groupes émergents qui font vraiment l’affaire. SOLEIL DES SOLEILS sont un trio tech-metal italien frais, mettant en vedette d’anciens membres de l’équipe de deathcore estimée L’ESCLAVAGE DE L’ÂGE MODERNE et la foule de la mort technologique sous-estimée CARNALITÉ, et alimenté ici par APOCALYPSE DE DIEU le batteur Francesco Paoli. Sans surprise, étant donné ce pedigree collectif, “TIIT” est un absolu psycho-robot martelant un record. Imprégné du futurisme métal de tout le monde, de USINE DE PEUR et JEUNE GARCON COSTAUD à MESHUGGAH et VILDHJARTA, ces chansons passent du death metal technique élaboré au crunch polyrythmique époustouflant, comme une nouvelle et mortelle sous-souche du groove metal : construites sur mesure et blindées pour la catastrophe dystopique à venir.

L’ouverture, en deux parties “Je Démiurge” claque SOLEIL DES SOLEILS‘ manifeste vers le bas avec une précision vicieuse. Ce genre d’attaque multi-riffs saccadée est loin d’être sans précédent, mais les Italiens ont une manière idiosyncratique à leur sujet, avec des grooves qui vont à l’encontre des tendances établies et qui mènent presque toujours vers un endroit inattendu. Il y a aussi des mélodies sombres et lugubres proposées, le plus efficacement sur la cinématique sombre “Obsolescence corrompue” et l’éruption succincte de “Piratage du système stérile”. Mais l’ambiance qui prévaut ici est celle d’une invention fiévreuse au milieu d’une rafale soutenue et glacée de violence mécaniste chromée.

Pour une sauvagerie pure, des circuits jusqu’au mur, « Conduite de l’État de la chair » prendra quelques coups. Un tourbillon imparable de blastbeats, de grime désaccordé et de oomph de machines devenues sauvages, il exploite également les harmonies montantes du death metal mélodique : un autre triomphe pour la pollinisation croisée intuitive. En parlant de ça, le bien intitulé “D’hybridation et de déclin” est un pic d’excellence évident, car SOLEIL DES SOLEILS satisfaire leurs envies symphoniques à un rythme majestueux, avant de déchirer dans plusieurs directions et d’abattre à nouveau le marteau futuriste à une vitesse déchirante. Une variation plus étendue sur le thème musical principal de ce groupe, la clôture “Moi Empereur du Néant” évoque une autre conflagration tordue de riffs avant de dériver dans l’éther sur de douces vagues d’ambiance cosmique.

Brutal, immersif et progressif, “TIIT” est un premier album de grande classe, exécuté avec un talent virtuose et parfaitement adapté à l’époque apocalyptique qui se profile à l’horizon de l’humanité.

