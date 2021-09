Critiques de CD – Torn Arteries Carcass

(Explosion nucléaire)

1. Artères déchirées



2. Danse d’Ixtab (Psychopomp & Circumstance March n°1)



3. Eleanor Rigor Mortis



4. Sous la lame du scalpel



5. Le diable s’en va



6. Flesh Ripping Torment Limited



7. Le magasin de viande de Kelly



8. En Dieu nous avons confiance



9. Réveillez-vous et sentez la carcasse / Caveat Emptor



10. Le swing impitoyable de la faux

« Flesh Ripping Sonic Torment Limited » est le nom d’une piste qui commence la seconde moitié de “Artères déchirées”, le dernier album des icônes du genre CARCASSE. La chanson a une durée de 9 minutes et 43 secondes. Si vous voyez la longueur de cette chanson et que vous vous inquiétez que l’acte vénérable qui a fourni des disques pivots qui étaient les blocs de construction du grindcore et du death metal mélodique ait maintenant tourné leur attention vers les eaux plus fleuries du prog-metal ou ait ralenti leur assaut vers un funérailles-doom embardée, reposez-vous tranquillement. Bien que la piste commence par un court grattage de guitare acoustique, l’assaut métallique exhaustif suivant est une pure démonstration de brutalité sinistre. Jeff Walkerla voix de est plus gutturale que jamais, les riffs de guitare générés par Bill Steer et nouvel ajout Tom Draper (POUNDER) portent un craquement contagieux et batteur de retour Daniel Wilding martèle les peaux avec une force brute. Ces choses restent cohérentes à travers chaque changement de tempo pris pendant la piste, qu’il s’agisse d’une rafale de vitesse furieuse ou d’un beatdown à mi-tempo.

Cette cohérence des blocs de construction qui CARCASSE jouent avec en 2021 la colonne vertébrale de l’album complet. Le groupe était revenu triomphalement avec 2013’s “Acier chirurgical”, prouvant que la magie de leurs concerts post-réunions ne se limitait pas à réchauffer les tubes sur scène. Tout le monde sait exactement ce que l’incarnation moderne de CARCASSE est capable de, et c’est au crédit du groupe qu’ils ont reconnu que lors de l’écriture et de l’enregistrement “Artères déchirées”. Pour la plupart, il n’y a pas de surprises, de rebondissements inutiles ou de tentatives de jouer avec les conventions pour le faire.

“Artères déchirées” est une simple réaffirmation que pour chaque clone et aspirant qui se sont produits dans les années qui ont suivi la pause initiale du groupe – et ont continué à sortir la tête de la boue après leur retour – CARCASSE reste meilleur que presque tout le monde pour générer un sentiment de brutalité sinistre avec chaque riff et chaque paroles. Il peut être ringard d’utiliser l’expression “précision clinique” étant donné la nature des paroles du groupe tout au long de leur histoire, mais cela reste également un véritable usage pour décrire l’impact de chaque chanson.

sauvage montre encore une fois pourquoi Marcheur et Diriger ont fait confiance à ses capacités de batteur, menant le groupe au combat avec des rafales de batterie ouvrant la rafale furieuse de la chanson titre d’introduction et du sol et de la livre à mi-tempo de “Danse d’Ixtab”. drapier s’avère être un ajout digne à la formation du groupe avec son déchiquetage furieux sur “Éléonore Rigor Mortis” et des taquineries de bon goût avant une escalade de la férocité sur “Kelly’s Meat Emporium”, tandis que Diriger réaffirme sa grandeur de guitare avec une combinaison de piétinement et de shred mélodique sur le “Coeur de coeur”-évoquant “Sous la lame du scalpel”, tout cela se produit pendant Marcheur fournit une fois de plus une base solide avec des riffs de basse grondants qui sont presque aussi viscéraux que sa voix.

CARCASSE aurait pu facilement se reposer sur les lauriers de “Acier chirurgical”, somnambule à travers leur dossier de suivi et aurait probablement été pardonné par leur base de fans. Heureusement, pour le bien de nos oreilles, ils ont fait autrement avec “Artères déchirées”.

