Critiques de CD – Under The Burning Eclipse Stormruler

(Napalm)

01. Éclat de cornes d’ivoire



02. Règne du duc ailé



03. La marche vers les terres dorées



04. Âge d’acier et de sang



05. Élimination de la lune de sang



06. Sang du vieux loup



07. Voyage vers l’inconnu



08. Sous l’éclipse brûlante



09. Prithee, élue



10. Des âmes creuses et des flammes lointaines



11. Un empire de cendres et de poussière



12. Aux falaises d’Azure City



13. Illuminer le ciel antique



14. Aube du feu éternel



15. Message d’un roi étranger



16. Marque de la Valkyrie



17. Rituel du sang



18. Peur du vieux sang



19. Champs de la honte mortelle

Un groupe de deux hommes avec des têtes de death metal américain virtuoses et certifiées Jason Asberry (chant / guitare) et Jesse Schobel (ex-PARCOURIR, batterie / chant), TEMPÊTE pourrait donner l’impression que leur premier album est une affaire élaborée, notamment en raison de ses 19 titres intimidants. En réalité, la moitié de ces chansons sont de brefs intermèdes instrumentaux, et “Sous l’éclipse brûlante” est dominé par un death metal noirci déchirant, haineux et impitoyablement glacé, avec une touche nettement scandinave. Fans de NAGLFAR et DE SOMBRES FUNÉRAILLES embrassera instantanément l’ambiance de cette chose, mais il serait injuste d’accuser TEMPÊTE de manquer d’une identité forte. Comme “Règne du duc ailé” confirme bruyamment, ce duo évite le flow instinctivement déchiqueté du black metal au profit d’une précision impitoyable qui tranche et s’écaille avec la même férocité que ANAAL NATHRAKH ou alors MYSTICUM. Dans ce breuvage déjà puissant, se trouvent des instincts métalliques à l’ancienne finement aiguisés, ce qui signifie que les riffs viennent à l’auditeur sous tous les angles, évoquant le grincement sombre de GEL CELTIQUE à un moment donné, l’héroïsme mélodique de JEUNE FILLE et PRÊTRE le suivant.

Asberry et Schobella chimie évidente de “Sous l’éclipse brûlante” un sens saisissant de concentration suprême. Quand ils adoptent une approche de guerre totale sur “L’âge d’acier et de sang”, TEMPÊTE son plus gros et plus puissant que n’importe quel deux-pièces a le droit de l’être. Quand ils s’étirent vraiment musicalement, sur le déchaînement labyrinthique de la chanson titre, ils évoquent un sentiment de grandeur d’un autre monde qui semble émaner de fissures sombres dans le barrage dominant d’explosions et de cris. Pendant ce temps, la conclusion épique de la chanson est glorieusement métal comme tout un enfer impie. Les deux sont tout aussi étonnants, “Marque de la Valkyrie” rassemble certains des TEMPÊTEles moments les plus extrêmes avec une ambiance follement imaginative et des riffs qui pompent des stéroïdes bouillonnants dans les veines du black metal de seconde vague; tandis que “Craignez le vieux sang” a ses bottes à l’ancienne et se dirige vers un fondu final authentiquement énervant et enfer pour le cuir qui pourrait tout aussi bien être le bruit de l’humanité aspirée dans le trou du bouchon.

Dans tout cela, ces interludes ajoutent de la couleur, du rythme et de la présence aux horreurs implacables de l’album. TEMPÊTE comblera tous vos besoins malveillants, mais il y a une méthode et une myriade d’éclairs d’inspiration qui se cachent dans la folie meurtrière.

