Critiques de CD – Upheaval Cognizance

(Prothétique)

01. Hymnes



02. Dérive (R)évolution



03. Dieux en décomposition



04. Onirique



05. La bouche qui ne peut pas parler



06. Alchimie interdite



07. Syntheticus I : Atrophie



08. Syntheticus II : Refuge



09. Rêve de fièvre



10. Maladie des Éons

Le death metal peut parfois sembler un marché bondé, mais des groupes aussi distinctifs que CONNAISSANCE ont généralement tendance à atteindre le sommet. En fin de compte, le genre est devenu une bataille intermittente entre l’instinct créatif et le générique paresseux, et ce sont des albums comme “Bouleversement” qui font une grande partie du travail acharné pour s’assurer que les tendances les plus aventureuses du death metal soient continuellement exploitées. CONNAISSANCE sont un groupe de death metal technique simple dans l’âme, comme le montre leur premier album tout à fait déchirant “Dominion malfaisante”, sorti il ​​y a deux ans, mais ce sont les détails subtils qui séparent leur musique de la majorité médiocre. C’est un album de grooves punitifs, de syncopes virtuoses et de moments de désagrément pur et simple à l’ancienne. Mais lisez entre les lignes et il y a de nombreux éclairs d’ingéniosité progressive et des souches extrêmes joyeusement croisées, toutes contribuant à un ensemble trompeusement complexe et absorbant.

Visiblement plus préoccupé par l’écriture de chansons et la dynamique que par la simple sauvagerie tête baissée, CONNAISSANCE ont réussi le rare exploit de devenir à la fois plus intenses et plus sophistiqués. Des chansons comme “Dieux en décomposition” sont stratégiquement conçus pour faire claquer la tête, et le chanteur Henri Pryce a le rugissement mortel classique pour sceller l’affaire, mais il y a une sensation lâche, presque jazzy à son exécution, avec des motifs mélodiques angulaires et une légère bouffée de dissonance noircie apportant profondeur et texture à l’assaut. De la même manière, “La bouche qui ne peut pas parler” s’envole dans un style tech-death classique, violent et précis, avant de s’élancer pour une pause instrumentale somptueuse et sans prog. Encore plus éblouissant, les deux “Syntheticus I : Atrophie” et “Syntheticus II : Refuge” marteau et slash avec l’esprit de la vieille école enflammé, mais avec un flux constant d’idées faussées tissées autour d’un squelette percussif archétypal et hyper-explosif.

En vérité, CONNAISSANCE sont un groupe en constante évolution, et “Bouleversement” sonne plus comme un point de départ pour une musique plus sauvage et plus exploratoire qu’une fin de partie en soi. Quoi qu’il en soit, c’est à peu près aussi imaginatif et férocement concentré que la mort technologique moderne. Si des chansons comme l’ouverture boursouflée “Hymnes” et son homologue climatique “Maladie des Éons” sont une indication, CONNAISSANCE sont en avance sur le jeu mais toujours consacrés à écraser des crânes. Quelqu’un devrait donner une médaille à ces garçons.

