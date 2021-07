Critiques de CD – Victims Of Vile Torture Tombstoner

(Redéfinir les ténèbres)

01. Victimes d’ignobles tortures



02. Masse



03. Point de rupture



04. Âmes fracturées



05. Danseuse des tombes



06. Rien n’est sacré



07. Gelé dans la peur



08. Armageddon



09. La sorcière



10. Trepidation

La scène death metal est si grotesquement surpeuplée ces jours-ci (et pas nécessairement dans le mauvais sens !) Pas ça PIERRE TOMBE sont particulièrement radicaux, du moins par rapport à certaines des choses hallucinantes que les gens ont faites récemment avec le genre, mais “Victimes d’ignobles tortures” crépite avec un mépris mortel pour une ligne de sous-genre particulière. Avec de grandes quantités de groove hardcore et des riffs néandertaliens sans vergogne, ce groupe de Staten Island crée de manière audible du death metal pour le peuple. En termes plus simples : cette merde a été délibérément conçue pour provoquer un carnage absolu et réduire les lieux à des tas de décombres fumants. Un effort honorable, avouons-le.

Jouer du death metal direct n’est en aucun cas une tâche à faible risque, mais PIERRE TOMBE évitez tous les trous d’homme béants habituels, évitant les clichés et les tropes bien usés en faveur d’un hybride modérément mais incontestablement subversif d’à peu près tout sous l’aile traditionnelle du genre. Cela signifie que des chansons comme “marteau” et “Point de rupture” claquer et frapper avec tout le brio hargneux du début SUFFOCATION, mais avec l’accroche raffinée de ENTERRÉ, le nivellement du terrain, mouture belliqueuse de LANCEUR DE BOULON et BÉNÉDICTION et plusieurs doses supplémentaires de thrash noueux et, oui, de hardcore aux yeux d’insecte et belliqueux. Bien que les sons et la livraison de la guitare soient fermement ancrés dans l’agressivité immonde de l’underground, PIERRE TOMBE avoir des talents d’auteur de chansons et une oreille collective pour le genre de riffs et de refrains répétés qui déclenchent des émeutes. En conséquence, quelque chose comme l’essaim de haine mortelle de “Danseuse grave” est incroyablement difficile à classer. C’est du métal extrême et familier à presque tous les égards, mais ce groupe a sa propre ambiance unique, presque incontrôlable. “Congelé dans la peur”, un autre barrage tête baissée de stab ‘n’ slash death-thrash, émane des échos perceptibles de CARCASSE et LIBÉRÉ, mais sonne toujours frais et priapique avec une intention destructrice.

Le death metal a infiltré le grand public il y a des décennies, mais le genre a encore besoin de sang frais pour rappeler fréquemment à quoi ressemble la vraie chose. Alimenté par le genre d’enthousiasme enragé qui sépare souvent les poids lourds des temps partiels, PIERRE TOMBELes débuts de frappent le terrain avec une fréquence si alarmante qu’il faudrait être sourd, mort ou stupide en phase terminale pour ne pas reconnaître que cela tue vraiment.

