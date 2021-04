Critiques de CD – Violence Unimagined Cannibal Corpse

(Lame en métal)

01. Rampage meurtrier



02. Résurrection Nécrogénique



03. Récolte inhumaine



04. Condamnation Contagion



05. Entourer, tuer, dévorer



06. Annihilation rituelle



07. Suivez le sang



08. Lié et brûlé



09. Lentement scié



10. Ouverture



11. Les cérémonies des écorchés

CORPS DE CANNIBAL est le plus grand groupe de l’histoire du death metal. C’est finalement un argument subjectif pour savoir s’ils sont ou non le meilleur groupe de death metal de tous les temps, mais c’est incontestablement une affirmation valable. Le groupe a fait des vagues dans le monde du heavy metal et bien au-delà. Ils ont été les plus touchés par la censure dans le monde entier, et ils ont été dans la ligne de mire des sénateurs américains pour leurs paroles exagérées et viscérales et Vince Locke imagerie conçue. Ils ont résisté à l’épreuve du temps parce que, tout simplement, ils sont absolument durs à cuire. Les seigneurs du death metal sont de retour avec leur 15e album complet, “Violence inimaginable”, l’une de leurs meilleures sorties depuis des décennies, et celle qui prouve que CORPS DE CANNIBALLa date d’expiration de ce dernier ne viendra probablement pas de si tôt.

George Fisher “Corpsegrinder” ne se montre pas seulement le leader du death metal fiable qu’il a toujours été, il semble avoir amélioré son jeu, avec une prestation encore plus robuste et agressive que d’habitude. Il grogne et hurle avec autorité et rage menaçante, surtout sur des pistes comme “Suivre le sang”. Bassiste Alex Webster et batteur Paul Mazurkiewicz, dont ce dernier soutient que ses travaux sur “Violence inimaginable” a été son effort le plus exigeant physiquement avec le groupe, continue de se présenter comme une incroyable section rythmique fournissant la base parfaite pour que les guitares s’épanouissent au sommet. Guitariste de longue date Pat O’Brien n’est pas en reste, pas du tout, mais son remplacement est le sang neuf dont le groupe avait besoin pour les revigorer, leur donner une nouvelle vie. Erik Rutan, qui a produit quatre COPRSE CANNIBALE albums et a été leur ami pendant des années, joue le guitariste Rob Barrett confortablement et naturellement, en écrivant trois chansons complètes, musicalement et lyriquement.

CORPS DE CANNIBAL a toujours optimisé le séquençage des pistes, ouvrant avec force des albums avec des chansons fortes comme “Visage écrasé par un marteau”, “Regardant à travers les yeux des morts” ou alors “Dévoré par la vermine”. “Violence inimaginable”ouvreur de, “Rampage meurtrier”, est une chanson implacable et mémorable qui présente des choeurs de Rutan. Ailleurs, l’un des “Récolte inhumaine”Les riffs clés et récurrents sillonnent les profondeurs du métal des années quatre-vingt. Le morceau ravive également le death thrash des débuts du groupe, mais pas dans la mesure où “Entourez, tuez, dévorez”section chœur de.

CORPS DE CANNIBAL ne continue pas simplement à prouver sa pertinence avec “Violence inimaginable”, ils ont offert un album aussi bon que tout ce que les fans de death metal pourraient espérer en 2021. Ils sonnent aussi sauvages qu’un nouveau groupe qui essaie de faire sa marque. “Violence inimaginable” n’est pas aussi impressionnant qu’à cause de Erik Rutan, mais il est clair qu’il a été le catalyseur du goût renouvelé du groupe pour le sang.

