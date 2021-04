Critiques de CD – Vultures Die Alone Arion

(AFM)

01. Hors de ma vie



02. Briser mes chaînes



03. Bloodline (feat. Noora Louhimo)



04. Je suis là pour vous sauver



05. Au nom de l’amour (feat. Cyan Kicks)



06. Un vautour meurt seul



07. J’aime être votre ennemi



08. Là où l’océan accueille le ciel



09. Je ne te crains pas



10. Jusqu’à la fin de l’éternité

Ce n’est certainement pas le bon forum pour discuter de la Contexte de la chanson Eurovision, mais c’est là que ARION ont d’abord fait leur marque dans le monde de la musique. Avec LORDI comme un précédent plutôt attachant, les Finlandais ont imité leurs compatriotes en forgeant une carrière solide et prometteuse, avec deux enregistrements de studio solides en banque à ce jour, et très peu de preuves qu’un premier dalliance avec le concours de chansons le plus brillant du monde a entravé leur progrès. . Et tout à fait raison aussi, car comme ils le démontrent à plusieurs reprises sur « Les vautours meurent seuls », ARION ont un talent si infaillible pour écrire des chansons accrocheuses et jouer avec toutes les balles disponibles contre le mur que même le metalhead le plus phobique pourrait avoir du mal à résister.

Oui, il y a quelque chose d’extraordinairement brillant et sain dans le son de « Les vautours meurent seuls ». C’est un bombast mélodique brillant et à la pointe de la technologie avec des racines dans le power metal, tout ce qui est symphonique et même un AOR à dents scintillantes, mais avec suffisamment de croquant de métal moderne sous-tendant le tout pour annuler tout fromage potentiel. Plus important, ARION réussissez l’astuce impressionnante de s’égarer audacieusement près du brillant pop-friendly du metalcore des derniers jours, sans sacrifier un iota de lourdeur. Tout les deux « Hors de ma vie » et le toit surélevé « Lignée » (avec BÊTE DE BATAILLEest pieux Noora Louhimo) sont incroyablement mémorables et intrinsèquement aux yeux brillants, mais le chanteur Lassi Vääränen a du cran, de l’âme et de la puissance à revendre, élevant même les idées mélodiques les plus simples avec une exubérance pure et simple.

Après un flou soutenu d’hymnes, « Les vautours meurent seuls » prend une tournure plus intrigante. « J’aime être ton ennemi » est sombre, épique et subtilement progressif, avec Vääränen fléchissant ses talents et faisant preuve d’une polyvalence louable et d’un soupçon de panache pour la narration. C’est un moment surprenant, et qui suggère que ARION commencent seulement à explorer les limites de leur son. De la même manière, « Là où l’océan accueille le ciel » est une ballade de puissance mélodramatique colossale avec des sous-tons woozy et déclenchés: plus de révélation que de curveball, c’est le moment le plus puissant du quintette finlandais à ce jour. Après ça, « Je ne te crains pas »la puissance de la rafale de poing en métal et « Jusqu’à la fin de l’éternité »L ‘éloge glaciaire d’ ajoute encore plus de profondeur et de substance à ce qui est une tranche admirablement cohérente, succincte et dynamique de heavy metal à la mélodie fervente. Il est difficile de ne pas porter un toast à cela. Kippis!

