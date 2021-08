Critiques de CD – Wallflowers Jinjer

(Napalm)

01. Appelez-moi un symbole



02. Colosse



03. Vortex



04. Divulgation !



05. Copieur



06. Perles Et Porc



07. Sommeil des justes



08. Giroflée



09. Les mains mortes ne ressentent aucune douleur



10. Pendant que je fais bouillir de la glace



11. Médiateur

Pour des raisons qui deviendront plus qu’apparentes lorsque vous entendrez “Les giroflées”, JINJER sont actuellement présentés comme la prochaine grande nouveauté du métal. Et cela, en soi, est un motif de célébration. Parce que si le quatuor ukrainien coche sans aucun doute de nombreuses boîtes en métal modernes, leur quatrième album affiche exactement le même mépris pour les conventions ou les attentes qui les ont rendus si intéressants en premier lieu. Loin d’une poussée des grands labels vers l’acceptation commerciale, “Les giroflées” est une chose courageuse et aventureuse, avec de multiples moments de brutalité monstrueuse et d’ingéniosité élégante et progressive. Si JINJERLes trois premiers albums de n’étaient pas assez clairs, cet immense bond en avant sur le plan sonore proclame fièrement la bizarrerie inhérente au groupe.

Ouvreur “Appelle-moi un symbole” offre un rappel sans compromis de JINJER‘s instincts extrêmes. Sa première moitié, un flou de riffs deathcore barattés et de retournements anguleux; sa seconde moitié, un détour post-métal tourbillonnant et éthéré. “Colosse” est encore plus sauvage, avec le chanteur Tatiana Shmaylouk démontrant à quel point ses grognements et ses cris sont devenus ridiculement puissants au fil des ans, mais avec ces refrains doux et mélodiques arrachant le tapis aux pieds des auditeurs avec une joie tangible. Shmaylouk ajoute des mélodies montantes mais biaisées à la plupart de ces chansons, et il y a certainement des moments qui, à première vue, semblent être une nuance ou deux plus commerciaux que n’importe quel précédent JINJER Matériel. Mais même les goûts hummables par intermittence de “Vortex” et “Divulgation!” ont leurs moments sauvages et complexes de force brute: le premier se termine par un riff de death metal dégoûtant et saccadé qui fera craquer la plupart des métalleux purs et durs, tandis que le second a un refrain authentique et singalong tissé dans un labyrinthe dense de riffs bancals et chatoiement de texture.

“Les giroflées” atteint un sommet d’efficacité sur le claquant à juste titre “Le sommeil des justes”, qui passe en toute transparence de l’attaque du groove metal à la dérive atmosphérique et vice-versa, ShmayloukLa voix incisive de coupe sans effort le churn. En revanche, Giroflée” est une affaire spectrale plus délicate. À la fois la chanson la plus ouvertement prog-friendly du disque et sans doute la plus accessible, elle est toujours animée par JINJERl’éthique musicale du miroir fissuré et se transforme progressivement en un mélodrame volcanique avec ShmayloukLa polyvalence indomptée est un point vocal captivant. De la même manière, “Comme je fais bouillir de la glace” est au moins 50 pour cent magnifique et d’un autre monde, ses moments les plus sombres mettant en évidence la compréhension exquise des Ukrainiens de la dynamique et de leur pouvoir émotionnel.

La fermeture “Médiateur” est une encapsulation presque parfaite de la formule fluide qui a atteint son apogée ici : déroutant au départ mais, à quelques écoutes, aussi riche et gratifiant que les fans l’auront espéré, c’est un triomphe pour les idées, l’instinct et l’individualité, avec des riffs massifs jaillissant de sous tous les angles et l’un des meilleurs chanteurs de métal laissant déchirer avec une autorité renforcée. Peu importe le battage médiatique, JINJER sont évidemment brillants, et “Les giroflées” est un disque de metal moderne ambitieux et créatif, auquel nous pouvons tous croire.

