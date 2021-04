Critiques de CD – War Within Me Blaze Bayley

(Blaze Bayley)

01. Guerre en moi



02. 303



03. Guerrier



04. Tirez-vous vers le haut



05. Nuit des sorcières



06. 18 Vols



07. Le rêve d’Alan Turing



08. Le pouvoir de Nikola Tesla



09. L’imparable Stephen Hawking



10. Chaque tempête se termine

21 années étonnantes se sont écoulées depuis Blaze Bayley a sorti son premier disque solo, « Silicon Messiah ». Peut-être plus important encore, cela fait 13 ans que l’ancien IRON MAIDEN et intermittent WOLFSBANE leader libéré « L’homme qui ne mourrait pas »; notamment, le premier à porter son nom complet, mais aussi un disque qui a réécrit bruyamment Flambermanifeste musical, le poussant toujours plus loin dans le heavy metal épique au sang rouge. Depuis ce moment, il est en excellente forme, comme le montre le trio de « Enchevêtrement infini » albums, qui ont culminé avec 2018 « La rédemption de William Black ». Trois ans plus tard, « Guerre en moi » sera sans aucun doute largement passé en revue avec des allusions sans fin à la persévérance acharnée de son créateur et au statut de perdant éternel en toile de fond. Mais en réalité, c’est un disque de métal héroïque et extrêmement confiant, et FLAMBER n’a jamais semblé plus confiant ou excité.

La vérité rarement parlée sur Flamberle mandat avec JEUNE FILLE est qu’il a contribué une panoplie de classiques étincelants à l’illustre répertoire du groupe et s’est lancé dans des performances live avec le zèle insensé d’un fou. Indépendamment de la façon dont l’histoire voit cette époque, Blaze Bayley reste un chanteur de heavy metal absolument stellaire, et « Guerre en moi » le trouve d’une grande voix, suintant d’autorité partout. Agréablement lourdes et vibrantes sur le plan sonore, ces chansons habitent fièrement le même monde musical qui Flamber a effectivement revendiqué comme sien depuis qu’il a quitté son ancien emploi de haut niveau. Trop sombre et musclé pour s’intégrer dans le royaume du power metal, et loin d’être assez démodé pour être une curiosité rétro, c’est une démonstration impressionnante de la façon de créer une musique heavy puissante et mélodique qui défie le temps et la tendance. Ajoutez à cela la présence d’un chanteur qui semble s’améliorer avec l’âge, et il est évident d’après la bombe enflammée de la chanson titre d’ouverture que cela va être un point culminant de carrière. Flamberpartenariat de avec le guitariste Chris Appleton continue de fleurir aussi: tout de « 303 »crochets sans effort pour « Tirez-vous vers le haut »L’éruption tonitruante et d’auto-assistance confirme que la même chimie qui leur a permis de sortir trois albums en autant d’années est toujours en train de pétiller dans cet étrange nouveau monde qui est le nôtre.

Finalement, « Guerre en moi » est un album plein de grandes chansons et de grandes idées. FlamberLe voyage lyrique de ‘s continue de le propulser à travers les royaumes de la science et de la philosophie: il y a une vraie joie aux yeux écarquillés évidente dans la trilogie nominale « Le rêve d’Alan Turing », « Le pouvoir de Nikola Tesla » et « Le Stephen Hawking imparable », alors que certaines des mélodies les plus fortes de la carrière britannique se heurtent à des concepts et des suppositions qui ne pourraient naître que d’une véritable fascination pour le sujet. Pendant ce temps, la ballade de clôture « Chaque tempête se termine » fournit un répit apaisant et une voix étonnante et puissante de l’homme lui-même.

Ne le conduisons pas avec des applaudissements plumeux: BLAZE BAYLEY fait la meilleure musique de sa carrière en ce moment, et « Guerre en moi » est une leçon d’objets sur la passion et la puissance.

