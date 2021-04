Critiques de CD – Wild North West Vreid

(Saison de brume)

01. Nord-ouest sauvage



02. Loups en mer



03. Le matin rouge



04. Ombres d’Aurore



05. Les pointes de Dieu



06. Hébété et réduit



07. Dans les montagnes



08. Shadowland

La tradition de la tristement célèbre scène de black metal norvégien est incroyable et exagérée, malheureusement parfois éclipsant la musique pionnière et fantastique. De nombreux groupes et artistes se sont métamorphosés de manière créative audacieuse, y compris d’anciens membres du folklore mélodique norvégien et un numéro obsédé par les Vikings. WINDIR, qui a formé VREID suite au décès tragique d’un chanteur et multi-instrumentiste Terje “Valfar” Bakken. VREID a naturellement englobé le black metal mélodique fondamental de ses membres individuels, en particulier sur les années 2004 “Kraft”, pourtant les Norvégiens bifurquaient de plus en plus vers le black ‘n’ roll avec le temps. Mais le tournant le plus important de l’unité est venu avec 2018 “Lifehunger”, un effort qui a rapproché ses traits caractéristiques du rock des années soixante-dix et du métal classique des années quatre-vingt. Maintenant, avec son neuvième album complet, “Nord-ouest sauvage”, le collectif plonge encore plus loin dans sa passion avec huit titres de black ‘n’ roll fougueux et 80s à base de métal.

Les membres de VREID n’ont pas été étrangers aux albums conceptuels, en sortant deux auparavant, y compris ceux de 2007 “Je Krig” et 2009 «Milorg», qui a touché à la résistance et à la libération de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale. “Nord-ouest sauvage”, une référence à la région norvégienne du Sogndal, est un autre album concept, qui s’est développé parallèlement à un film. Les huit morceaux sont représentés comme des chapitres qui divisent un conte qui est à la fois réalité et fantaisie, définitivement bien plongé dans le bizarre et le surréaliste sans être comique.

Le séquençage de “Nord-ouest sauvage” avance de manière fluide. Facilement digéré de l’avant vers l’arrière, l’album est propice au format conceptuel, et s’adresse aux auditeurs sur le plan musical. S’écoulant de manière douce et décrivant les pics et les vallées atmosphériques, l’humeur et l’énergie ici grattent parfois le ventre de la dépression et de la maladie mentale. Pendant que VREID est devenu exponentiellement plus dynamique, sur “Les pointes de Dieu” ils ont creusé profondément. C’est l’une de leurs chansons les plus lourdes de tous les temps et regorge d’explosions et de riffs enragés accompagnés d’un étrange travail de guitare acoustique, ce qui crée un mur de son absolument insensé et absorbant. “Hébété et réduit” suit avec une qualité de métal des années quatre-vingt qui est optimiste et riche avec des voix mélodiques faisant allusion à King Diamond, sans le fausset.

Les puristes peuvent se moquer de certains des détours du groupe ces dernières années. Mais les membres de VREID n’ont rien à prouver. Si le point de référence est leurs débuts avec WINDIR ou plus récemment avec VREID, les musiciens ont créé du black metal norvégien de premier plan qui est à juste titre vénéré. “Nord-ouest sauvage” a beaucoup à offrir, et il faut écouter l’album plusieurs fois juste pour gratter la surface.

