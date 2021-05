Critiques de CD – X Artillery

(Lame en métal)

01. La symphonie du diable



02. In Thrash We Trust



03. Faites monter la rage



04. Croix d’argent



05. Dans votre esprit



06. Le fantôme de moi



07. Force d’indifférence



08. Varg I Veum



09. Mors Ontologica



10. Nuit éternelle



11. Mendiants en costumes noirs

Les têtes de Thrash connaissent le score. Tu ne pourrais jamais baiser avec ARTILLERIE en tant que membres de l’élite des riffs dentelés, des premiers classiques du groupe danois “Terror Squad” et “Par héritage” jusqu’aux œuvres les plus récentes de l’incarnation reconvoquée et toujours convaincante du guitariste Michael Stützerensemble durable. Leur dernier album, “Le visage de la peur”, était l’un des joyaux les plus méconnus de 2018, et bien que ARTILLERIE ont souvent été aérographiés à partir de la sagesse reçue sur les jours de gloire du thrash, tout ce qu’ils font “X” martèle la supériorité de leur interprétation subtilement progressive mais toujours brutale du genre.

Stützer a trouvé le remplaçant parfait pour le leader talismanique Flemming Rönsdoff quand il a recruté Michael Bastholm Dahl il y a près d’une décennie. Le pouvoir et la présence du chanteur sont éclaboussés partout dans ces chansons, soutenant ARTILLERIEles sensibilités mélodiques raffinées de S avec aplomb flashy et crachant du cran de feu quand ça compte. Le résultat est un flux pulvérisant de chansons de heavy metal tonitruantes, affirmant la vie, avec les pieds fermement ancrés dans les notions traditionnelles de lourdeur et dans ce sweet spot avant-gardiste que les Danois ont occupé avec une telle force la première fois. C’est une formule enivrante; où quelque chose d’aussi sciemment maladroit et simple que “In Thrash We Trust” – un chant instantané qui plaira à la foule si jamais nous en avons entendu un – est exécuté avec une autorité de claquement de cou et suffisamment de muscle sonique pour briser votre cage thoracique.

Grâce à Dahlles tons flamboyants, ARTILLERIE peut fournir un puissant thumper hard rock sans manquer un battement: “Augmente la rage” porte ses instincts AOR avec fierté, tout en conservant un effrayant et craquant wallop. De même, “Croix d’Argent” apparaît comme une mise à niveau plaquée titane pour Tony Martin-ère SABBAT, une grande mélodie au premier plan, mais livrée avec un élan de bulldozer emballé. «Varg I Veum» répète le tour à un rythme moyen sombre et avec un autre chœur de poings en l’air pour lequel tuer.

“X” est surmonté et suivi de ses deux plus beaux moments. Ouvreur “La Symphonie des Diables” est presque comiquement belliqueux et magistralement raffiné ARTILLERIEle son du 21e siècle via un torrent passionnant de prime Stützer riffing. Plus proche “Mendiants en costumes noirs” c’est encore mieux: l’éruption la plus ouvertement honorable de l’album, c’est à la fois une vitrine époustouflante pour Dahlles talents de déchiquetage d’octave et un spectacle sans faille de force musicale, avec suffisamment de bons riffs à donner GARY HOLT un boner.

Il fut un temps où ARTILLERIE étaient vaguement associés aux goûts plus ouvertement expérimentaux de VOIVOD et CORONER, mais le vrai génie de StützerLa vision de son groupe est que son groupe a ignoré le livre de règles tout en écrivant simultanément des airs massifs. Près de 40 ans après le début de leur histoire, ce groupe est toujours une proposition unique et exaltante.

