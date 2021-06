Critiques de CD – You Will Be The Death Of Me Light The Torch

(Explosion nucléaire)

01. Plus que rêver



02. Laisse-moi m’effondrer



03. Fin du monde



04. Flétrissement à la lumière



05. Mort de moi



06. Vivre avec un fantôme



07. Devenez le martyr



08. Quelque chose de profond à l’intérieur



09. Je me déteste



10. Nier le péché



11. Revenez aux sables mouvants



12. Signez votre nom

Rarement un changement de nom a fait une telle différence. Howard Jones (ex-ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR) est réapparu après une interruption de cinq ans pour dévoiler LE DIABLE VOUS SAVEZle premier album de 2014 “La beauté de la destruction”, et les gens sensés se sont réjouis, notamment parce que l’une des rares voix vraiment formidables de la vague post-millénaire du métal était de retour et sonnait mieux que jamais. En vérité, cependant, ni ce record ni son suivi solide (2015 “Ils saignent en rouge”) semblait tirer le meilleur parti des talents de l’homme de l’Ohio. Tout a finalement cliqué lorsque le groupe est devenu ALLUMEZ LA TORCHE, apparemment inspiré par un changement de direction musicale. Finis les attributs du metalcore et autres modes métalliques du 21e siècle, remplacés par exactement le genre de chansons métal énormes et mémorables auxquelles la voix de Jones est si glorieusement adaptée. Les débuts de l’équipe redoublée, “La relance”, était une joie absolue, en tant que guitariste Francesco Artusatol’offre infinie de riffs accrocheurs mais écrasants sous-tendait le premier ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR la meilleure performance vocale du chanteur à ce jour. Aucune roue n’a été réinventée, bien sûr, mais c’était indéniablement formidable d’entendre Jones monter.

Trois ans plus tard, ALLUMEZ LA TORCHE ont affiné un peu plus leur son traditionnel mais étrangement intemporel, et “Tu seras ma mort” est encore plus direct, succinct et conçu pour remuer l’âme. Plus important encore, chacune de ces 11 chansons brandit un crochet si énorme que vous pourriez accrocher Cthulhu avec. Souple et mémorable, ouvreur “Plus que de rêver” claque l’agenda super mélodique du groupe d’une manière directe, mais c’est la rafale grandiose de “Laisse-moi m’effondrer” qui met en évidence le grand pas en avant qui se passe ici. Il y a un éclat impérieux à la production de pointe qui a plus en commun avec WITHIN TEMPTATION ou alors PARADIS PERDU que n’importe quel poste-ANTIDÉMARREUR tarif, et JonesLes mélodies et la livraison passionnée de sont bien assez grandes pour correspondre à leur magnifique environnement. Non, vous avez quelque chose dans l’œil.

“Tu seras ma mort” gronde sans relâche, des airs géants tombant du ciel et chaque riff se connectant comme il se doit. Il y a beaucoup de points marquants immédiats, de l’arrogance maussade et basse de “Fin du monde” à la blitzkrieg futuriste de “Vivre avec un fantôme”, dans lequel Jones déchirons avec des cris de niveau boss avant qu’une mini-symphonie étincelante n’éclate de sympathie. Mais c’est un album sans points faibles, sans chansons faibles ou quoi que ce soit qui ressemble à une idée à moitié cuite. Ce n’est pas non plus un exercice d’ingéniosité diabolique, mais ALLUMEZ LA TORCHE ont découvert que ce qu’ils font de mieux, c’est écrire des hymnes colossaux et Howard Jones n’a jamais semblé aussi bien équipé pour écraser chacun de l’arène métaphorique.

Il se termine par l’une des versions de couverture les plus désarmantes imaginables. Les lecteurs d’un certain âge se souviendront sans doute TERENCE TRENT D’ARBY‘s “Signer votre nom”, et où que l’on se situe sur les avantages et les inconvénients du non-conformiste pop-soul de la fin des années 80, ALLUMEZ LA TORCHELa lecture de sa chanson est une chose magnifique et, contre toute attente, véritablement émouvante. Comme toujours, c’est Jonesla voix de qui vous cloue le cœur au mur, et il le fait tout au long de cette œuvre merveilleusement modeste mais férocement nette et sincère.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).