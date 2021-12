Critiques de Cristina J’ai continué pour avoir inventé une critique d’un bar qui ne la laissait pas entrer sans passeport Covid

Nouvelles connexes

« Service horrible. Poils sur les crevettes et recouverts de croûtes alimentaires des clients précédents. Passer à côté « . Ainsi critiqué Cristina Segui, co-fondateur de Vox, à un restaurant à Valence dans les critiques en ligne.

Le commentaire n’aurait pas beaucoup d’importance s’il n’y avait pas eu le fait qu’il l’ait inventé, C’était un mensonge. Les propriétaires, face à de tels propos, n’ont pas hésité à répondre : « Nous ne répondons généralement pas aux commentaires, mais cette fois nous le ferons à cause de vos mensonges, parce que nous vous avons demandé le passeport Covid et à cause de votre refus, nous ne pouvons pas le permettre. »

C’est-à-dire que Cristina Seguí n’est même pas entrée dans l’établissement parce que n’a pas présenté le document de vaccination correspondant.

Le restaurant en question est le Galdo 26, un magasin de riz et une tapería située dans le quartier des Arrancapins et proposant « une cuisine traditionnelle méditerranéenne, des produits frais, des plats de riz, de la viande et du poisson de La Lonja ».

Selon le score proposé par Google pour les établissements hôteliers, le Galdo 26 Il a une note moyenne de 4,9 étoiles (sur un maximum de 5). Cette note a été décidée par plus de 2000 personnes.

Passeport légal

Depuis le 3 décembre dernier, le passeport Covid est obligatoire dans la Communauté valencienne pour accéder à certains événements ou établissements, comme les restaurants.

le Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Valencienne (TSJCV) a donné son feu vert à la mise en œuvre de cette mesure, qu’elle a jugée justifiée par l’augmentation des cas de coronavirus sur le territoire valencien.

Depuis le restaurant, ils ont clairement exprimé leur malaise et ont même averti Seguí : « Pour cette raison, nous vous invitons à supprimer ledit commentaire de vous et de vos amis ou nous devrons engager des poursuites judiciaires. »

Bien qu’il ait été dépeint, Seguí a continué son pouls sur les réseaux sociaux et a pointé du doigt le restaurant pour « discriminer » et « refuser illégalement l’entrée à des personnes qui n’ont pas de passeport COVID », bien qu’il s’agisse d’une mesure entérinée par la justice.

Le co-fondateur de Vox a mis un dernier tweet, qui a également mis en évidence, dans lequel il a averti que « désormais, tous les collaborateurs dans la signalisation, la ségrégation et la marginalisation d’une partie de la société pour créer des parias appliquant des normes illégales et inconstitutionnelles, ils sera signalé dans ce profil. Peu m’importe si c’est Margarita Robles ou un bar. «

Depuis qu’on a découvert que Seguí avait inventé la critique et qu’elle ne pouvait pas entrer pour ne pas montrer si elle était ou non vaccinée contre le coronavirus, les critiques dans les réseaux se sont retournées contre elle.

