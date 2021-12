Critiques de J Balvin pour avoir accepté le prix du meilleur artiste « Afro Latino »

2021 a été une année terrible pour J Balvin. Après avoir été l’un des artistes latins les plus titrés, faisant la couverture des magazines les plus prestigieux et se projetant comme une superstar internationale, le joueur de reggaeton est entré en chute libre directe dans un gouffre de plus en plus profond. Et maintenant, chaque fois que son nom est mentionné, ce n’est pas pour faire référence à sa musique, mais à cause d’une certaine controverse.

Cette fois, la critique est venue parce que le AEAUSA, African American Entertainment Awards, a décerné le prix à « Meilleur artiste afro-latino de l’année « . Et sur son compte Instagram, Balvin a célébré la récompense, ce qui a provoqué un malaise.

Parmi les critiques figurent les voix d’artistes comme Goyo, qui ont déclaré : « Je crois plus aux Grammys qu’à cette merde. » Et Mabiland qui a commenté : « L’homme blanc latino disloqué et s’appropriant. »

Si vous voulez connaître mon avis : je crois plus aux Grammys qu’à cette merde.

Et je vais dormir parce qu’ils commencent à me dire du ressentiment. Quelle peur https://t.co/QVcYMdGLJK – 👑🖤✊🏾 Goyo (@GOYOCQT) 27 décembre 2021

Homme latino blanc Mal placé et s’appropriant, toi José @JBALVIN, je te parle, jusqu’où es-tu prêt à aller pour obtenir une reconnaissance ? Nea plus! Assez de cette merde. https://t.co/Lk7XMRwrHC – Mabiland (@Mabiland) 27 décembre 2021

Justement la question que se posent de nombreux internautes est que bien que J Balvin utilise des rythmes d’origine afro dans sa musique, il est blanc, comme ses parents et grands-parents.

Cette polémique s’ajoute à celle de la vidéo de « Chienne », téléchargé sur YouTube après les questions, puisqu’en cela, l’artiste dénigre deux femmes afro qu’il « promène » comme s’il s’agissait de chiens. Et il adhère également aux critiques formulées par Residente après que Balvin a appelé au boycott des Latin Grammy Awards, car il n’a été nominé dans aucune catégorie.

Jusqu’à présent, J Balvin, qui se produira à la foire de Cali et au pique-nique Estéreo, n’a fait aucun commentaire à ce sujet.