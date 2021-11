Critiques de Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl : un remake sûr

Capture d’écran : La société Pokémon

Les critiques ont commencé à baisser pour Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sur Nintendo Switch et il semble que les remakes soient un meh retentissant. Pour les joueurs qui espèrent un peu plus de remaniement des jeux DS 2007, c’est une grosse déception. Pour les fans inconditionnels qui joueront à n’importe quelle nouvelle version, The Pokémon Company met devant eux, cela n’a probablement pas d’importance.

Brilliant Diamond et Shining Pearl sont apparemment si familiers que VG247 et VGC ont utilisé des titres presque identiques, les qualifiant de « remakes fidèles, pour le meilleur ou pour le pire ». Selon VG247, les remakes sont « de qualité professionnelle », « simplistes » et « le même jeu avec une belle nouvelle couche de peinture ».

VGC était plus positif, louant la nouvelle fonctionnalité controversée de partage d’XP, un mécanisme désormais courant dans les jeux plus modernes, ainsi que la zone Grand Underground, une version plus étoffée des tunnels du jeu original où différents Pokémon peuvent être attrapés dès le début. Le point de vente considérait toujours que les nouveaux ajouts n’étaient pas « assez étendus pour transformer votre expérience de manière significative ». Les deux sites ont déclaré que le style artistique de Chibi fonctionnait, mais ont critiqué le début du jeu qui se déroule toujours à un rythme d’escargot.

La plupart des premières critiques sont partagées quant à savoir si les remakes sont trop conservateurs et faciles, ou s’il s’agit de retours rafraîchissants à une formule classique et confortable pour les générations précédentes de jeux Pokémon. Voici ce que disent certains des autres :

Polygone:

Avec autant de retombées Pokémon, de réimaginations et de nouvelles générations, le jeu Pokémon classique se sent enfoui dans une multitude de mécanismes mis à jour et de nouvelles fonctionnalités impressionnantes. Mais Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes sans fioritures qui ramènent les joueurs à ce voyage original et simple, et ce sont les premiers jeux Pokémon que j’aime combattre depuis près d’une décennie.

Informateur de jeu :

EXP Share est, à première vue, un excellent moyen de réduire le broyage inutile pour garantir que vos Pokémon moins utilisés sont prêts au combat. Cependant, les développeurs n’ont pris aucune mesure pour équilibrer cette fonctionnalité, et il n’y a aucun moyen de désactiver EXP Share. En conséquence, mes équipes se sentaient sur-nivelées au fur et à mesure que le jeu avançait, rendant les gros matchs contre Team Galactic ou l’un des leaders du Gym faciles et insignifiants. J’ai roulé à travers les challengers à la surface de Sinnoh et j’ai dû trouver des ennemis plus redoutables ailleurs.

Ars Technica :

Ma plus grande critique de Brilliant Diamond et Shining Pearl est qu’ils sont éminemment désactivables, que vous ayez joué aux jeux originaux ou non. Ce sont des interprétations bien faites et très fidèles de quelques jeux DS de 15 ans. Mais sans Pokémon plus récents ou d’autres mises à jour majeures du gameplay, ils ressemblent à trop d’autres jeux auxquels j’ai déjà joué.

Pot de jeux :

Votre personnage a l’air bien rétro tout simplement en explorant les hautes herbes ou en se promenant en ville, mais le style est particulièrement beau lorsque la caméra zoome plus près pendant les séquences de dialogue. À ces moments-là, l’œuvre d’art brille vraiment parce que vous pouvez voir la profondeur et le dynamisme des personnages. Ils ressemblent presque à des poupées en vinyle vivantes.

La vie de Nintendo :

Lorsque HeartGold et SoulSilver sont sortis, ils sont devenus les titres DS définitifs et sans doute les meilleurs jeux de la série. Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl n’ont pas l’impression d’avoir un tel impact. Nous ne pouvons pas non plus souligner assez à quel point le style artistique Chibi est rétrogradé par rapport au pixel art des originaux. Non seulement cela rend les jeux moins chers, mais cela ruine la conception du principal antagoniste du jeu.

Le joueur:

En conséquence, il est difficile de jouer aux nouveaux remakes si vous avez déjà joué et aimé Platinum. J’en sais tellement plus sur ces personnages que Shining Pearl n’est jamais prêt à le reconnaître. Bien sûr, ils peuvent être en 3D et tout chibid-up, mais ils sont paradoxalement plats – il est difficile de prendre au sérieux le poids du nihilisme de Cyrus quand il ressemble à un personnage tiré d’une émission hors pointe de Nick Jr..

Gamesradear :

Il y a quelques parties de Brilliant Diamond et Shining Pearl qui changent ce qui était offert dans Diamond, Pearl et Platinum, mais elles ne sont pas assez significatives pour détourner l’attention de ce qui a toujours été là. Dépouillé de toute difficulté réelle, « ce qui a toujours été là » n’est qu’un autre jeu Pokémon. Il n’y a pas si longtemps, cela aurait peut-être suffi, mais avec la franchise faisant des progrès pour réinventer cette formule avec Sword and Shield et Pokemon Legends: Arceus, un jeu de nostalgie traditionnel ressemble à une base incertaine sur laquelle s’appuyer.

Plusieurs grands sites de critiques n’ont pas encore pesé sur les nouveaux jeux car Nintendo n’a envoyé de code que tard vendredi dernier. En conséquence, IGN, Eurogamer et d’autres n’auront de critiques que plus tard dans la semaine. Il semble clair à ce stade que le développement de Brilliant Diamond et Shining Pearl s’est arrêté sur le fil, comme en témoigne en partie le fait que les jeux ont reçu d’énormes correctifs « day-one » pour corriger la musique d’espace réservé et les animations manquantes une semaine complète avant la sortie.

Même avant cela, une grande partie du jeu avait fuité en ligne, des dataminers remplissant les blancs et confirmant qu’il n’y avait pas beaucoup de contenu secret en attente dans les zones de fin de jeu des remakes. D’après les premières critiques, il semble que les aventures d’un instant à l’autre étaient tout aussi prévisibles. Kotaku n’a pas encore le jeu, mais nous vous ferons savoir ce que nous en pensons une fois que nous le ferons.