Critiques de Telluride : « Spencer », « King Richard », « Cyrano »

Ah, quelle joie d’être de retour dans des salles combles, assis dans le noir avec des inconnus et collectivement transpercés par la puissance de l’image en mouvement. Aussi, quelle horreur, quelle horreur rampante totale de penser à tous les agents pathogènes mortels invisibles potentiellement flottant autour de nous alors que nous nous blottissons épaule contre épaule. Même ici, à ce premier festival du film de Telluride de l’ère COVID-19, où les exigences en matière de vaccins et de masques sont pleinement en vigueur, prendre place pour un titre très attendu comme “The Power of the Dog” ou “King Richard” peut provoquer un tremblement d’anxiété. À mi-chemin de la première nord-américaine de samedi de “Spencer,” le nouveau drame fascinant mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana, j’ai été tenté de demander à l’idiot en face de moi de bien mettre son masque sur son nez – seulement pour me surprendre et me demander si nous étions tous idiots d’être là en premier lieu .

Peut-être que la foule immense m’arrivait : juste après son accueil élogieux à l’étranger au Festival international du film de Venise, “Spencer” avait emballé un public enthousiaste dans un théâtre de 500 places, l’un des plus grands lieux publics de cette petite ville de montagne du Colorado. Ou peut-être était-ce la pure claustrophobie implacable du film lui-même, audacieusement orchestrée par le réalisateur chilien Pablo Larraín comme une sorte de fantasia d’horreur biographique et d’accompagnement de son tout aussi hypnotique “Jackie”. Ce film, mettant en vedette Natalie Portman dans le rôle de Jacqueline Kennedy, s’est largement déroulé à la suite de l’assassinat de son mari; “Spencer”, qui se déroule au cours d’une célébration de Noël de trois jours dans les fouilles de la famille royale à Norfolk, capture également la fin d’un mariage notoirement imparfait.

C’est en tout cas la vanité du scénario de Steven Knight, qui suit Diana alors qu’elle s’irrite contre sa cage dorée pendant trois jours de torture. C’est un exercice radical de subjectivité, car la princesse rebelle est principalement isolée des principaux architectes de sa misère; Le prince Charles et d’autres membres de la famille royale ne sont vus que d’un coup d’œil, et le seul allié de Diana, outre les jeunes William et Harry, est une sympathique servante (l’excellente Sally Hawkins). La période est le début des années 90 ; Larraín s’intéresse peu aux dates exactes ou à d’autres détails factuels, dont la plupart seraient de toute façon superflus. “Spencer” suppose sagement que nous connaissons déjà beaucoup de détails laids.

Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana dans le film “Spencer”.

(Néon)

Pourtant, il y a beaucoup de détails laids, comme les scènes attendues mais pas surestimées de Diana se bousculant, se purgeant et flirtant avec l’automutilation. Et il y a aussi des détails magnifiques dans le somptueux tourbillon des costumes et de la conception de la production et les tons richement amidonnés privilégiés par la directrice de la photographie Claire Mathon («Portrait d’une dame en feu»), dont la caméra poursuit Diana dans des couloirs étrangement vides. et court parfois à ses côtés au grand jour, dans quelques rares instants de félicité libérée. Mais s’il s’agit d’un beau cinéma, il est aussi sournoisement subversif de sa propre beauté et du faste et de la formalité ritualisés qui, pour la libre d’esprit Diana, se sont avérés un substitut intolérable à l’amour d’une famille.

Nous regardons des films sur la royauté, bien sûr, pour savourer ces rituels, pour profiter du spectacle étincelant de vies beaucoup plus privilégiées que la nôtre. Dans « Spencer », ces détails de surface deviennent rapidement corrosifs, rien de plus qu’un collier de perles qui devient un emblème du mariage sans amour de Diana, un tour de cou dans tous les sens. Stewart littéralise encore plus cette métaphore avec sa livraison haletante et de plus en plus frénétique; malgré toute l’attention que son accent anglais a reçue, comme le fera toujours l’accent anglais d’un acteur américain, ce n’est pas ici l’aspect le plus significatif de sa stylisation vocale.

Une nouvelle performance de Diana très médiatisée semble se matérialiser chaque année ces jours-ci (l’excellente Emma Corrin de The Crown passera bientôt le relais à Elizabeth Debicki), et Diana de Stewart pourrait bien se démarquer comme l’une des interprétations les plus controversées. C’est en partie parce que l’acteur a tendance à diviser les cinéphiles au départ (en particulier ceux qui n’ont pas pris la peine de voir son superbe travail dans “Clouds of Sils Maria” et “Personal Shopper” d’Olivier Assayas), et les sceptiques peuvent ne pas être ravis d’entendre qu’il y a autant de Stewart dans cette performance que de Diana elle-même. Trouvant un équilibre idéal entre un mimétisme impeccable et sa propre expérience personnelle en tant que célébrité très harcelée, Stewart transforme même son propre casting contre-intuitif en une arme sous-textuelle. Si jamais elle ne semble pas à sa place dans ce mausolée somptueusement aménagé, imaginez ce que Diana a dû ressentir.

Haley Bennett et Peter Dinklage dans le film “Cyrano”.

(Pierre Montagne)

Comme de nombreux titres de prestige présentés en avant-première dans les principaux festivals d’automne à Venise, Telluride, Toronto et New York, “Spencer” (que Neon sortira le 5 novembre en salles) recevra une récompense fortement axée sur son acteur principal. C’est plus que mérité, notamment parce que c’est l’image rare dans laquelle la qualité de la performance est en phase avec la qualité du tournage. Bien que les résultats ne soient pas aussi impressionnants fil à fil, Joe Wright a minutieusement mis en scène “Cyrano”, adapté par Erica Schmidt à partir de sa propre adaptation musicale de la pièce d’Edmond Rostand de 1897, possède suffisamment de fioritures virtuoses pour se sentir plus qu’une simple vitrine pour la performance centrale de Peter Dinklage.

Là encore, même cela aurait pu suffire. Reprenant un rôle qu’il a joué sur scène, Dinklage – qui était sur place à Telluride pour recevoir un médaillon d’argent et un hommage de carrière du festival – fait un Cyrano de Bergerac inspiré, son intelligence hérissée et sa manière merveilleuse avec des mots à la fois exprimant et cachant l’amour de son personnage pour l’insaisissable Roxanne (une excellente Haley Bennett). Hommage d’une sincérité démodée à cet amour, « Cyrano » a ses étirements banals ; il a également un casting de soutien solide (un Kelvin Harrison Jr. attachant, un Ben Mendelsohn convenablement méchant); affectant la musique et les paroles par le National; et la mise en scène adroite caractéristique de Wright. Bien que ni aussi formellement stylisé que son “Anna Karenina” ni aussi émotionnellement immédiat que son “Pride & Prejudice”, “Cyrano”, que United Artists Releasing sortira le 31 décembre, réussit à transformer des dispositifs manifestement artificiels en un sentiment pur et non forcé.

Simon Rex dans le film “Red Rocket”.

(A24)

Cela le met en contraste rafraîchissant avec le fastidieux travail de Wes Anderson « La Dépêche française », dans lequel les dispositifs manifestement artificiels sont rarement beaucoup plus que cela. Apparaissant pour quelques projections surprises à Telluride après sa réception mitigée à Cannes, ce croquembouche cinématographique bancal (qui ouvre le 22 octobre via Searchlight Pictures) rend un hommage ostensible aux plaisirs éternels de la France et aux jours de gloire du journalisme littéraire américain. Mais son engagement avec ces sujets va rarement au-delà du décor, et le divertissement léger et aéré que j’attendais se sent curieusement enlisé plutôt que libéré par la structure de vignette en cinq parties d’Anderson.

Un import Cannes-Telluride bien plus valorisant : « Fusée rouge », une odyssée hilarante et épouvantable de la part du scénariste-réalisateur Sean Baker (« Tangerine », « The Florida Project »), et un film que j’ai aimé dès l’ouverture du ver d’oreille de ‘N Sync 2000 « Bye Bye Bye ». Cet hymne classique du baiser trouve un destinataire parfait sous la forme d’un certain Mikey Saber (un formidable Simon Rex), un artiste adulte malchanceux qui retourne dans son ancien terrain de jeu du Texas, où il ne perd pas de temps à séduire, exploiter et arnaquer tout le monde en vue. Le casting de Rex, dont la carrière fulgurante d’acteur, de rappeur et de mannequin comprend des expériences passées dans le porno, est un coup de maître, tout comme la période d’avant les élections de 2016, ce qui ajoute une touche politique à cette histoire d’une célébrité has been. s’attaquant au ventre rouge. (A24 le publiera plus tard cette année.)

Will Smith, Demi Singleton et Saniyya Sidney dans le film “King Richard”.

(Photos Warner Bros.)

L’un des thèmes centraux de “Red Rocket” – l’agitation en tant que passe-temps américain vital – est disséqué de manière nette et divertissante dans « Le roi Richard », qui a été créée à Telluride quelques mois avant sa sortie le 19 novembre Warner Bros./HBO Max. Bien que le dernier film de Green présente un Will Smith irrépressible et redynamisé dans le rôle de Richard Williams, le père de Vénus et Serena Williams et un père de scène pas comme les autres, le film ne permet jamais à son personnage principal d’aspirer l’oxygène dramatique. Surtout, Saniyya Sidney (en tant que Vénus), Demi Singleton (en tant que Serena) et surtout Aunjanue Ellis (en tant que Brandi Williams, la matriarche et véritable colonne vertébrale de la famille) sont sur place pour contrebalancer leur co-vedette dans ce qui s’avère être non seulement un formidable film de tennis, mais aussi un drame structuré comme une série de volées psychologiques.

“King Richard” – qui, comme tant de premières de Telluride, a déclenché sa propre série de spéculations sur les récompenses – est le dernier long métrage réalisé par Reinaldo Marcus Green; avec un peu de chance, cela renverra quelques téléspectateurs à son premier long métrage sombre et sous-estimé, “Monsters and Men”. La gamme émotionnelle exprimée entre ces deux films est remarquable, tout comme la gamme d’idées sur la survie des Noirs et la mobilité sociale dans l’Amérique contemporaine. L’insistance obstinée de Richard sur le fait que lui seul sait le mieux peut être exaspérante et égoïste, mais à la fin, il est terriblement difficile de ne pas admirer. Pas moins que “Spencer”, “King Richard” pèse le fardeau émotionnel d’être dans une famille qui fonctionne selon ses propres règles, avec la différence cruciale que ces règles, aussi dures et malavisées soient-elles, sont également une expression indubitable de l’amour. .

