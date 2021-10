Critiques sévères de Neymar

10/04/2021

Le à 13h00 CEST

Le PSG a subi une sévère correction dimanche sur le terrain rennais et maintenant il est également emporté par des voix critiques. La défaite, même si c’était la première de la saison et venant de la victoire contre City en Ligue des champions, a fait très mal. Déconnexions en défense et mauvaises performances en attaque, sans finir entre les 3 couleurs (moins un coup franc de Messi, qui a touché le bois) ont réchauffé les esprits.

Ces critiques pointent directement sur un nom, celui de Neymar. L’attaquant brésilien enregistre son pire début d’année et cela ne passe pas inaperçu. Son manque de fraîcheur provoque le désespoir des fans qui avaient apprécié leur meilleur moment et qui maintenant, comme ils le soulignent, ne peuvent que se souvenir de ce qu’il est devenu.

De L’Équipe, ils ne manquent pas et se penchent sur ce manque de performance par rapport aux années précédentes, pour cette raison, ils recommandent à leurs lecteurs de mettre leurs vidéos de 2017 ou 2018 et plus tard : “Respirez profondément”, avant de voir ses performances de ces derniers mois, qui : “faire pleurer les plus sensibles”, soulignent-ils..

Neymar a toujours été commenté sur sa vie en dehors du terrain, étant à de nombreuses reprises la raison de réprimandes continues envers son jeu. Dernièrement, il avait souligné qu’il était en surpoids, ce qu’il a lui-même tenté de nier en montrant du muscle après avoir marqué avec le Brésil. Il n’a pas pu faire de même en France.

RMC utilise ses statistiques pour souligner qu’il est loin d’être le footballeur qui aspirait au ballon d’or, parmi bien d’autres enjeux. 1 but et 2 passes décisives lors de leurs sept premiers matchs ils sont loin de leur nombre dans le passé.

La difficulté à dribbler, sa plus grande vertu, et le manque de précision dans la passe, lié à son manque de définition en ce début de saison Ils bouleversent les fans du PSG, ils voient à quel point le méga trident qu’ils ont signé cette saison ne carbure pas.

Non seulement les médias français pointent du doigt sa performance, mais aussi les médias brésiliens s’inquiètent et disent : “Le dimanche était très mauvais“.