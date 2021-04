Cro Mags ‘Harley Flanagan Blasts’ Record Store Day ‘Réédition de’ The Age Of Quarrel ‘

CRO-MAGS chanteur Harley Flanagan a fustigé la prochaine réédition du premier album du groupe en 1986, “L’âge de la querelle”, disant que lui et les autres musiciens qui apparaissent sur l’album “n’ont jamais été payés un sou” depuis la sortie originale du disque.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que “L’âge de la querelle”, sera réédité dans le cadre des Record Store Day Drops de cette année, qui auront lieu le 12 juin et le 17 juillet dans les disquaires indépendants du pays.

À venir le 17 juillet via Hôtel Rock/Astor Place est une version vinyle de “L’âge de la querelle”, limité à 3600 exemplaires, comprenant les 15 chansons du LP original, qui a été publié sur alors indépendant Enregistrements de profil en septembre 1986. Il a ensuite été réédité par Une autre planète en 1994, avec CRO-MAGS‘deuxième album, 1989’s “Meilleurs vœux”, sur le même disque.

Plus tôt aujourd’hui, Flanagan a publié la déclaration suivante via son publiciste: “Les membres du groupe qui ont joué sur ‘L’âge de la querelle’ ne seront pas payés et n’ont pas été consultés à propos de cette version et n’ont jamais été payés un sou depuis sa sortie originale en septembre 1986 ou sa réédition par Une autre planète en 1994. Les droits sont contestés et les joueurs n’en verront rien.

“Nous travaillons depuis des mois pour essayer de rééditer officiellement ‘L’âge de la querelle’ et ‘Meilleurs vœux’ et que chaque personne qui a joué sur les deux albums paie également sa contribution; quelque chose qui ne s’est jamais produit auparavant. Personne n’a jamais été payé, ni reçu de comptabilité, ni même donné une copie du contrat, nous n’étions même pas représentés par un avocat lorsque nous avons signé.

“Nous travaillons toujours pour résoudre ce problème afin que tous les joueurs soient finalement payés pour leur travail sur ces albums historiques. Ce n’est pas encore fini, mais si ces albums sont réédités sans résolution, le CRO-MAGS et ceux qui ont joué sur ces albums seront à nouveau baisés par les mêmes personnes qui nous ont volé au début. Mon équipe juridique et moi travaillons dur pour résoudre ce problème afin qu’il puisse éventuellement y avoir une réédition appropriée où moi et John, Parris, Doug, Mackie et Pete Hines sont enfin tous payés pour notre travail. “

CRO-MAGS‘dernier EP, “2020”, a reçu une version numérique le mois dernier. Le disque lui-même dure involontairement 20 minutes et 20 secondes, et se déroule plus comme un regard de capsule temporelle sur l’incendie de la benne à ordures connu sous le nom d’année 2020.

CRO-MAGS fonctionnalité Flanagan tirant double devoir avec basse et voix principale, guitaristes Gabby Abularach, Rocky George (TENDANCES SUICIDAIRES, ARÊTE DE POISSON) et batteur Garry “G-Man” Sullivan.

L’histoire de la CRO-MAGS fait partie intégrante de l’histoire du hardcore, de son évolution du punk et du développement de genres musicaux alternatifs tels que le hardcore, le cross-over, le thrash metal, le post punk et le grunge, pour n’en nommer que quelques-uns. De nombreux groupes emblématiques de METALLICA à JOUR VERTet des individus tels que Dave Grohl ont crédité CRO-MAGS d’avoir eu une influence primordiale sur leur développement.

Né de la violence et de la dépravation du Lower East Side de New York à la fin des années 70 et au début des années 80, le CRO-MAGS était l’idée d’un très jeune Flanagan (à l’époque 14 ans) en jouant encore avec LES STIMULATEURS. En 1982/83, il écrit et enregistre le tout premier CRO-MAGS des démos composées de quatre chansons qui deviendraient le modèle de “L’âge de la querelle”. Il a écrit toute la musique, a joué de chaque instrument et a chanté. Avant longtemps, il s’est connecté avec Parris Mayhew et les deux ont commencé à écrire de la musique et à auditionner les membres du groupe.

En 2019, Flanagan est parvenu à un accord avec le chanteur Jean Joseph et batteur Mackie Jayson concernant la propriété du CRO-MAGS Nom. Flanagan joue maintenant sous le nom CRO-MAGS tandis que Joseph et Jayson se comportent comme CRO-MAGS “JM”.

