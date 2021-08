CRO vaut-il la peine d’être acheté ? Crypto nouveaux médias

in

Le Crypto.com Coin CRO/USD est le jeton de crypto-monnaie natif. Il sert au portage de la chaîne Crypto.com. Crypto.com est une société de paiement, de commerce et de services financiers.

La prochaine étape évidente de la phase de croissance de Crypto.com consiste à simplifier considérablement les taxes pour leurs utilisateurs. Jetons un coup d’œil et voyons si la récente initiative se traduit par une opportunité d’achat pour la pièce CRO.

Le service gratuit de déclaration fiscale comme incitation à la croissance

Le 12 août, Crypto.com a lancé un service gratuit de déclaration fiscale pour les utilisateurs basés en Australie.

En outre, cela signifie que tous les détenteurs de crypto-monnaie aux États-Unis, au Canada et maintenant en Australie peuvent générer des déclarations fiscales à l’aide de l’échange.

Ils ont indiqué qu’ils avaient adapté les services fiscaux existants pour les utilisateurs de crypto-monnaie basés aux États-Unis et au Canada afin de permettre aux Australiens de déclarer avec précision les crypto-monnaies sur leurs impôts. Le service prend en charge 21 portefeuilles et échanges.

L’échange a même travaillé avec des conseillers fiscaux professionnels pour s’assurer que le service était conforme à toutes les lois impliquées dans la déclaration des impôts dans le pays lui-même.

En tant que tels, les détenteurs australiens de crypto-monnaie qui souhaitent déclarer leurs impôts facilement verront cela comme une incitation à utiliser Crypto.com. Cela devrait augmenter l’utilisation de la blockchain et à son tour augmenter l’offre et la demande en circulation de Crypto.com Coin (CRO).

Alors, est-ce le bon moment pour acheter Crypto.com Coin (CRO) ?

Devriez-vous acheter Crypto.com Coin (CRO) ?

Le 13 août, le Crypto.com Coin (CRO) valait 0,149 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur cette valeur, ainsi que pour voir comment nous pouvons réellement la comparer et analyser sa croissance, nous examinerons son point culminant historique.

Le CRO a atteint son plus haut niveau historique le 22 février avec une valeur de 0,277 $. Cela nous montre que le prix a baissé de 46% le 13 août.

Cependant, lorsque nous examinons ses performances les plus récentes en juillet, nous pouvons voir qu’il a atteint son point le plus élevé le 12 juillet avec une valeur de 0,131 $, avec son point le plus bas le 20 juillet avec une valeur de 0,100 $.

Il s’agit d’une baisse de valeur de 23% qui s’est produite tout au long du mois de juillet. Cela étant dit, depuis le prix le plus élevé en juillet jusqu’au 13 août, le jeton a augmenté en valeur de 13%.

Cela nous donne une perspective plus claire sur la croissance potentielle du jeton.

Lorsque nous examinons les données d’IntoTheBlock, nous pouvons avoir une plus grande perspective sur l’activité du réseau.

En fait, au cours des 7 derniers jours, Crypto.com Coin a enregistré 30,52 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 $.

Il a également enregistré 6,87 millions de dollars d’entrées de change totales ainsi que 8,96 millions de dollars de sorties de change totales.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton CRO augmente à 0,193 $ d’ici la fin août.

