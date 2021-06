Croatie 3-5 Espagne (AET) : Alvaro Morata répond aux critiques dans le classique de huit buts de l’Euro 2021

W

orsque cela importait le plus, Alvaro Morata a surmonté le chaos, les critiques et les menaces de mort méprisables pour l’Espagne.

Après que La Roja ait subi un but comique contre son camp – qui faisait suite à une occasion manquée de Morata – et ait laissé filer une avance de deux buts dans les arrêts de jeu en deuxième mi-temps à Copenhague, l’attaquant a profité de son temps supplémentaire pour couronner une belle performance.

Pour beaucoup, cette cravate avait la sensation du match d’échecs ultime. Deux équipes, l’une en blanc et l’autre en noir, construites autour de milieux de terrain métronomiques prêts à s’affronter dans une bataille tactique. Cependant, il s’est rapidement éloigné de toute idée préconçue et est entré dans le pandémonium.

L’Espagne – haut indice d’octane et beaucoup plus directe sous Luis Enrique, qui les a maintenant aidés à redécouvrir une touche de but avec 10 buts en deux matchs – a dominé les premiers stades.

Luis Enrique, habillé pour une session d’âge moyen à Wetherspoons, avait donné à ses joueurs une instruction claire : gardez le ballon bien loin de Luka Modric.

Non seulement ils y sont parvenus, mais le milieu de terrain magistral était tellement étouffé par le départ espagnol qu’il a eu du mal à sortir de sa moitié.

Le plan se déroulait parfaitement et ceux en blanc contrôlaient parfaitement. Pablo Sarabia a envoyé un effort dans le filet latéral et Koke a été refusé après un tête-à-tête avec Dominik Livakovic avant que Morata ne se rende service avec un raté d’une tête après un beau centre de Ferran Torres.

Moins d’une minute après la chance perdue de Morata, le plan bien élaboré de Luis Enrique a été complètement défait par l’un des siens.

Pedri a renvoyé le plus inoffensif des longs ballons à son gardien de but, Unai Simon, qui a ouvert son corps pour contrôler mais a réussi les plus belles touches et a regardé le ballon rouler dans le filet derrière lui.

L’Espagne a bien récupéré et, juste avant la pause, était à égalité grâce à Sarabia, après que Jose Gaya ait vu un tir bloqué et un autre paré par Livakovic, qui n’a rien pu faire pour empêcher l’égalisation de son visage.

La Croatie a semblé affronter l’Espagne après la pause, mais a rapidement été séparée alors que Pedri et Ferran Torres sont descendus sur la gauche, ce dernier centre pour le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta pour marquer son premier but pour l’Espagne.

L’équipe de Luis Enrique était bien sur la bonne voie pour les huit derniers lorsque Ferran Torres est devenu le buteur, la Croatie a été prise sur ses talons par un long coup franc en diagonale de Pau Torres à son homonyme, qui a bien récupéré et dirigé le ballon sous Livakovic.

L’Espagne avait l’air hors de vue, mais a été stupéfaite lorsque la Croatie s’est éloignée de cette idée préconçue et est allée directement dans son jeu.

Les défenseurs centraux espagnols, Pau Torres et Aymeric Laporte, ont été ébranlés.

Le premier Modric s’est faufilé vers la signature et a réduit pour Mislav Orsic, qui vient de regrouper ses efforts sur la ligne.

L’Espagne, qui méritait une victoire, a été mise au défi de tenir le coup pendant six minutes supplémentaires mais n’a pas pu – une balle haute leur a encore une fois fait perdre.

Orsic est devenu fournisseur cette fois, envoyant un centre bien placé entre Pau Torres et Laporte, où Mario Pasalic attendait pour hocher la tête devant Simon et prendre le chaos en prolongation.

L’Espagne était stupéfaite et Simon devait faire un superbe arrêt d’Andrej Kramaric.

Puis vint le moment de Morata. L’attaquant avait soufflé une occasion en première mi-temps mais menait superbement la ligne au Danemark, avant de trouver sa touche devant le but. Le joueur de 28 ans a récupéré le centre de Dani Olmo sur son pied droit, le déplaçant vers sa gauche avec une première touche fine avant de marteler au premier poteau avec son deuxième.

Sa frappe a soulevé les Espagnols, puis sa capacité à aider leur accumulation a été démontrée une fois de plus alors qu’il envoyait Olmo sur la droite pour traverser pour Mikel Oyarzabal, qui a poussé son effort dans le coin et, finalement, a scellé le passage jusqu’au dernier huit.

Morata a l’habitude d’être calomnié, mais est connu pour être un joueur qui souffre plus que la plupart des critiques. Certains ont déjà été justes car l’attaquant est une énigme déroutante capable de semer les chances les plus claires mais aussi de livrer de cette manière.

Tenez-vous-en davantage à ce dernier et l’Espagne, n’ayant pas vraiment été imaginée il y a quelques semaines, peut être tout à fait la perspective de ce tournoi.