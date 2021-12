Croatie – Espagne | Suivez la Coupe du Monde de Handball Féminin, en direct

10/12/2021 à 20h00 CET

Espagne Il poursuit son chemin dans la deuxième phase de la Coupe du monde de handball avec de belles perspectives après la victoire laborieuse contre le Japon par 28-26. Avec cela, ce sont déjà quatre victoires qui ont permis aux ‘Guerreras’ de mener le Groupe IV avec six points dans leur casier. Vous pouvez vivre le jeu d’ici en direct et en ligne avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près. Les Guerreras n’ont besoin que d’un point pour atteindre les quarts de finale et ils le chercheront aujourd’hui contre la Croatie.

La réunion commencera à 20h30 ce vendredi 10 décembre au stade Telia Parken de Copenhague.