Croatie vs Espagne, Euro 2020 : Blog en direct, objectifs, temps forts, mises à jour

C’est l’heure de l’Espagne contre la Croatie en huitièmes de finale de l’Euro 2020 ! Luis Enrique et ses troupes sont confrontés à un test difficile contre les finalistes de la Coupe du monde 2018 sur la route des quarts de finale.

Nous avons déjà vu les Pays-Bas et le Portugal quitter le tournoi en huitièmes de finale, et malgré leur phase de groupes incohérente, la Croatie a encore plus qu’assez de talent pour réussir le prochain bouleversement de ce tour. L’Espagne a été excellente lors de son dernier match, mais les deux premiers étaient une préoccupation, et ils doivent être à leur meilleur pour avancer.

Eric García, Sergio Busquets et Pedri débutent pour La Roja, et les deux milieux de terrain de Barcelone seront particulièrement cruciaux contre Luka Modric et un solide milieu de terrain croate. Jordi Alba et Dani Olmo sont sur le banc, ce qui est une grosse surprise. Cela devrait être bon. Vamos !

ALIGNEMENTS

CROATIE

Onze de départ : Livakovic ; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol ; Modric, Brozovic, Kovacic ; Vlasic, Petkovic, Rebic (4-3-3)

Banc : Kalinic (GK), Sluga (GK), Vrsaljko, Brekalo, Kramaric, Budimir, Pasalic, Skoric, Orsic, Badelj, Bradaric, Ivanusec

ESPAGNE

XI de départ : Simon ; Azpilicueta, García, Laporte, Gayà ; Koke, Busquets, Pedri ; Torres, Morata, Sarabie (4-3-3)

Banc : De Gea (GK), Sánchez (GK), D. Llorente, Pau Torres, M. Llorente, Gerard, Thiago, Rodri, Fabián, Alba, Olmo, Oyarzabal

INFO MATCH

Compétition/Journée: UEFA Euro 2020, huitièmes de finale

Date/Heure: Lundi 28 juin 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST/WAT (UK), 12h HE, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade Parken, Copenhague, Danemark

Arbitre: Cüneyt Çakir (TUR)

VAR: Bastian Dankert (ALLEMAGNE)

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Comment regarder à la télévision: ESPN (USA), ITV 1 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+, FuboTV (États-Unis), ITV Hub (Royaume-Uni), autres

