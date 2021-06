Croatie vs Espagne | Euro 2021 : Kovacic : tu l’appelles à trois heures du matin pour s’entraîner et il sera là

in

Comme Espagne se préparer à affronter Croatie dans les 16 derniers de Euro 2020 à Copenhague lundi, ils savent que leur obtention ou non d’un résultat positif dépendra en grande partie de leur capacité à contenir Mateo Kovacic, Croatiela force motrice de l’entrejeu.

Kovacic est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe à Chelsea cette saison, mais il y a trois ans, la situation était totalement différente pour le joueur de 27 ans.

Il a passé la majeure partie de la saison 2017/18 sur le banc, à regarder Real Madrid a remporté son troisième trophée consécutif en Ligue des champions avant Croatie atteint la finale de la Coupe du monde en Russie, date à laquelle il a décidé qu’un changement était nécessaire.

“J’ai besoin de jouer plus et c’est le bon moment pour partir”, Kovacic a déclaré dans une interview avec MARCA avant son déménagement à Chelsea.

Le temps a montré qu’il avait raison

Avance rapide de trois ans et le temps a montré qu’il a pris la bonne décision en choisissant de partir Real Madrid.

Kovacicles trois médailles de la Ligue des champions sont devenues quatre, car il a joué un rôle central dans Chelseatriomphe la saison dernière comme l’un des premiers noms sur Thomas Tuchella feuille d’équipe de .

Il est également un membre essentiel de Croatiecommence XI, agissant en tant que Luka Modricet la force motrice de l’équipe alors qu’il cherche à dominer défensivement et à aller de l’avant à chaque occasion.

Le moteur de la Croatie

Kovacic a porté sa belle forme et ses performances puissantes à l’Euro 2020, et les 29,8 km qu’il a parcourus jusqu’à présent lors du tournoi sont la distance la plus parcourue par tous Croatie joueur.

Il a également été excellent en possession, avec une précision de passe de 87%, ayant complété 174 de ses 198 passes.

Un accord de transfert en or

Bien que perdant Kovacic a été une pilule amère pour Real Madrid à avaler, les 50 millions d’euros qu’ils ont gagnés à la fois de son prêt initial à Chelsea et la vente ultérieure ont été d’excellentes affaires du club.

Les conseils de Modric

Depuis le premier jour où Kovacic déplacé vers Real Madrid, il a eu une relation inséparable avec Modric.

Lorsque Kovacic décidé de chercher de nouveaux pâturages à l’été 2018, ModricLe soutien de a été indéfectible car il lui a offert des conseils sur la vie à Londres, bien qu’il ait été déçu de voir son ami quitter le club.

« Je parle toujours avec Louka [Modric], ” Kovacic dit après avoir déménagé à Chelsea.

“Bien sûr, il est très content pour moi.

“Il est triste que je parte Real Madrid parce que nous étions ensemble là-bas tout le temps, mais il m’a dit que Londres est une ville incroyable.

“Il m’a dit que la Premier League sera difficile au début, mais que c’est aussi un bon championnat, où les stades sont toujours pleins et que j’apprécierai beaucoup cette expérience.”

La déception de Zidane, l’admiration de Tuchel et la joie de Dalic

De Madrid à Londres et tout au long de son séjour dans le équipe nationale croate, il a toujours fait forte impression sur chacun de ses entraîneurs, notamment Chelsea patron Thomas Tuchel.

“Tu peux te réveiller [Kovacic] levé à 3h du matin et il sera à Cobham [Chelsea‘s training ground] à 3h15 prêt à tout donner, écouter et jouer avec toute son énergie”, Tuchel mentionné.

“Vous devez calmer le gars à l’entraînement pour qu’il n’en fasse pas trop, et il est super fiable, totalement ouvert et c’est un plaisir de l’avoir.”

Zinedine Zidane était également plein d’éloges pour Kovacic pendant leur temps ensemble à Real Madrid, et il a exprimé sa déception de ne pas avoir amené le milieu de terrain lors de la victoire finale de la Ligue des champions 2018 contre Liverpool.

“Il méritait de jouer cette finale, je pensais que j’aurais dû lui donner des minutes ce jour-là”, Zidane a déclaré dans une interview avec Four Four Two.

Zlatko Dalic, les Croatie entraîneur, a également salué sa décision de déménager à Chelsea, ce qui a permis à sa carrière de décoller.

« Il a pris la bonne décision de partir Real Madrid, il devait jouer”, Dalic mentionné.