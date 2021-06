Croatie vs Espagne | Euro 2021 : Modric contre l’Espagne : De confronter Rebic… à réconforter ses enfants

Luka Modric n’a pas réussi à diriger Croatie aux quarts de finale à Euro 2020 après Espagne a réussi à remporter une victoire 5-3 en prolongation au Parken Stadium de Copenhague.

Le milieu de terrain du Real Madrid était frustré par Croatie coéquipier Ante Rebic, qui a passé trois minutes hors du terrain à changer de chaussures, comme La Roja profité de leur supériorité numérique pour niveler le jeu à travers Pablo Sarabia.

Modric demandé Rébic pour une explication, avec coach Zlatko Dalic également ennuyé par l’attaquant, qui semblait s’effondrer émotionnellement à la mi-temps.

Modric a été brillant en seconde période mais avait l’air fatigué en prolongation avant d’être finalement remplacé par le score de 5-3 en faveur de La Roja.

“Nous avons pris l’avantage avec un but chanceux”, Modric dit après le match.

“Après, ils étaient meilleurs, au moins pendant les 60 premières minutes. Nous nous sommes arrêtés trop longtemps et les avons laissés jouer. Lorsque nous avons attaqué plus, nous avons mieux joué et créé plus d’occasions, et de là est venu le match nul, lorsque nous avons fait preuve de qualité et de caractère .

“Au début des prolongations, nous les avions dans les cordes, mais nous n’avons pas pu marquer à deux reprises. Ensuite, le jeu a changé et nous n’avons pas eu la force de revenir.”

Une fois le coup de sifflet final, Modric a été vu en train de réconforter ses enfants.