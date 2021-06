Croatie vs Espagne | Euro 2021 : Si vous optez pour Unai Simon et Morata et que cela arrive… ce n’est pas dû à la chance de Luis Enrique

in

Unai Simon‘s un superbe arrêt avec le score à 3-3 en prolongation et Alvaro Moratal’objectif de donner Espagne revenir en tête ont été les moments clés qui ont conduit La Roja aux quarts de finale de Euro 2020.

Espagne a décroché les qualifications après avoir battu la Croatie 5-3, avec Simon en commençant le match avec un hurleur et en le terminant avec un arrêt incroyable qui a gardé son équipe dans le match.

En dépit d’être la cible de critiques, Luis Enrique a fait confiance et a commencé Morata et Simon, qui ont tous deux remboursé la confiance de leur entraîneur lors des huitièmes de finale.

Unai Simon devra améliorer son jeu de jambes car des erreurs comme celle qu’il a commise Croatie pourrait marquer sa carrière. David de Géa, qui a commis des erreurs similaires dans sa carrière, a eu une discussion avec Simon à la mi-temps sur le chemin des vestiaires, le gardien de l’Athletic Club réalisant quelques superbes arrêts en seconde période et un décisif en prolongation pour aider Espagne passer au tour suivant.

Pablo Sarabial’inclusion dans le Espagne L’équipe pour l’Euro 2020 a été une grosse surprise, mais le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a remboursé Luis Enriqueconfiance et a donné raison à son entraîneur. Être l’un des Espagneles meilleurs joueurs de ce tournoi jusqu’à présent, Sarabie a inscrit un égaliseur opportun juste avant la pause contre Croatie.

Jouer aux côtés Sergio Busquets et Koke au milieu de terrain, Pedro a produit un affichage mature contre Croatie. Infatigable tout au long du match, le milieu de terrain barcelonais a été l’un des joueurs qui se sont démarqués lors de la victoire 5-3 sur les Croates.

Luis Enrique a décidé de changer l’un des Espagneles défenseurs centraux de tout en gagnant 3-1 alors qu’il remplaçait Eric Garcia avec Pau Torres et n’a pas joué non plus Marcos Llorente ou alors Gérard Moreno, tandis que Thiago AlcantaraLa capacité de dicter le tempo pouvait également fonctionner, mais l’entraîneur l’a laissé sur le banc. Cependant, ses remplaçants étaient aussi les joueurs qui menaient Espagne à la victoire. Luis Enrique s’en est encore tiré.

Espagne a pris un excellent départ et a produit quelques grosses occasions avant d’encaisser le premier but du match. Unai SimonL’erreur ne semble pas les affecter. Au lieu de cela, il a servi de signal d’alarme et EspagneLa réaction de a été brillante, démontrant que cette équipe est forte mentalement.

José Luis Gaya commencé avant Jordi Alba contre Croatie, bien que l’arrière gauche barcelonais n’ait montré aucun signe de baisse de forme. Le capitaine de Valence a fait un bon match mais a dû être remplacé car il ressentait un certain malaise. Les problèmes de forme physique et la fatigue ont également fait des ravages sur des joueurs tels que Aymeric Laporte et Sergio Busquets.