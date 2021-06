Croatie vs Espagne: prédiction Euro 2021, heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe, lieu, h2h, cotes

in

S

la douleur espère que leur victoire écrasante contre la Slovaquie marque un tournant dans leur campagne Euro 2020 alors qu’ils affrontent la Croatie en huitièmes de finale lundi.

L’équipe de Luis Enrique avait flatté de tromper lors de ses deux premiers matches de groupe, tenue à un match nul et vierge de la Suède lors de son premier match, puis à un match nul 1-1 contre la Pologne lors de son deuxième.

Cependant, les Espagnols sont passés à la vitesse supérieure avec une défaite 5-0 contre une Slovaquie désolée lors de leur troisième et dernier match de groupe pour terminer deuxième du groupe E derrière la Suède.

La Croatie a également tardé à assurer sa qualification, ne prenant qu’un point lors de ses deux premiers matchs avant qu’une masterclass de Luka Modric ne leur donne la victoire sur l’Écosse à Hampden Park pour assurer la deuxième place du groupe D.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

LIRE LA SUITE

La Croatie contre l’Espagne est prévue pour un coup d’envoi à 17 heures BST le lundi 28 juin 2021.

Le match aura lieu au Parken Stadium.

Où regarder la Croatie contre l’Espagne

Chaîne de télévision : Le match sera retransmis gratuitement sur ITV.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match en ligne via ITV Hub.

Nouvelles de l’équipe Croatie vs Espagne

Cesar Azpilicueta est un léger doute avec une blessure au mollet, mais s’il est en forme, Luis Enrique semble susceptible de rester avec une équipe inchangée, ce qui signifierait que Ferran Torres et Thiago Alcantara devraient se contenter de places parmi les remplaçants.

Croatie XI : Livaković ; Juranović; Vida, aleta-Car, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Vlašić; Perišić, Petković

Espagne XI : Unai Simon ; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba ; Koke, Busquets, Pedri ; Gérard Moreno, Morata, Sarabia

Pronostic Croatie vs Espagne

L’Espagne a peut-être rejeté les chaînes en battant la Slovaquie, mais leurs malheurs devant le but semblaient continuer alors qu’Alvaro Morata a raté un penalty et ce n’est que le but comique de Martin Dubravka qui a ouvert le bal.

Cela semble certain être une affaire plus prudente, avec deux milieux de terrain qui aiment dominer la possession.

Historique et résultats du face à face (h2h)

Cotes de paris et pourboires