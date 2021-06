Croatie vs République Tchèque EN DIRECT ! Dernières actualités de l’équipe, compositions, pronostics, flux de matchs télévisés et Euro 2021 aujourd’hui

in

Finalistes de la Coupe du monde, la Croatie doit remettre sa campagne sur l’Euro 2020 sur les rails alors qu’elle rencontre la République tchèque à Hampden Park cet après-midi.

La Croatie a été battue 1-0 par l’Angleterre à Wembley lors de son match d’ouverture dimanche alors que Raheem Sterling a donné à l’équipe de Gareth Southgate un élément de revanche pour sa défaite en demi-finale en Russie il y a trois ans.

Les Tchèques, cependant, ont pris un excellent départ en calmant une foule bruyante de Hampden en battant l’Écosse 2-0 et chercheront à réserver leur place dans les huitièmes de finale, avec un voyage à Wembley pour affronter l’Angleterre encore à venir. le dernier jour.

L’homme vedette Patrick Schick a marqué un premier but du concurrent du tournoi avec un magnifique effort de la ligne médiane et se trouve actuellement en tête de la course du soulier d’or après son doublé.

Vous pouvez suivre toute l’action en LIVE avec le blog de Standard Sport ci-dessous…

Comment regarder

Chaîne TV : Le match sera retransmis gratuitement sur BBC One.

Diffusion en direct : les téléspectateurs britanniques pourront regarder le match en ligne via le BBC iPlayer.

Bonjour et bienvenue dans la couverture en direct de la Croatie contre la République tchèque par Standard Sport depuis Hampen Park.

Nous aurons toutes les nouvelles de la préparation et de l’équipe avant le coup d’envoi à 17h.