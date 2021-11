Crockpot de 6 litres de LIDL pour mijoteuses à un prix avantageux | La vie

La nouvelle version de la mijoteuse de LIDL est arrivée sur le marché et est proposée à un prix de détail pour lequel il serait insensé de laisser passer cette promotion.

Une fois de plus, la marque de supermarché LIDL a lancé un électroménager à un prix imbattable. En utilisant sa marque SilverCrest, le Mijoteuse 320W.

C’est un appareil qui nous permettra de cuisiner à basse et haute température, en évitant que les aliments ne brûlent ou ne cuisent trop. Cela est dû à sa construction, avec un pot en céramique amovible et un plateau en verre résistant à la chaleur pouvant contenir jusqu’à 150 degrés.

Nous pourrons choisir entre deux niveaux de cuisson, en plus d’avoir la possibilité de garder les aliments au chaud. Les deux pièces peuvent être mises au lave-vaisselle, ce qui facilite grandement le nettoyage.

Il a poignées pour une prise en main plus sûre et sans brûlure. Ses pieds sont antidérapants, nous n’aurons donc pas de problèmes de stabilité.

Vous pourrez préparer une multitude de plats en quelques instants et sans avoir à utiliser les feux. Nous avons examiné la version 200W de ce produit il n’y a pas longtemps et nous l’avons adoré. Ce nouveau modèle atteint 320 W de puissance, augmentant ses possibilités de cuisson.

Cette machine vous permettra de faire des ragoûts sains à faible puissance. Il a deux sélecteurs (haute ou basse température) et un extérieur chromé avec un pot en céramique interne amovible et un couvercle en verre résistant à la chaleur allant au lave-vaisselle.

Il est à retrouver sur le site de LIDL au prix de 34,99 euros. Une pièce indispensable dans la cuisine de tout bon chef à ce prix, elle en vaut toujours la peine.

Si nous voulons plus de produits de cuisine à bon prix, LIDL a fait récemment quelques promotions qui retiendront sûrement votre attention :

Boulangerie LIDL à 24,99 euros. Pot pour faire des conserves de conserves et autres ragoûts à 79,99 euros. Robot de cuisine SilverCrest spécialisé dans la réalisation de pâtes et mélanges à 129,99 euros. Friteuse sans huile SilverCrest pour une cuisine saine et savoureuse, elle ne coûte que 49,99 euros.

Rappelez-vous que toutes ces offres ont tendance à se vendre très rapidement, alors ne perdez pas de temps et procurez-vous une mijoteuse pour élargir votre univers gastronomique.