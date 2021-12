Crocs vient de dépenser 2,5 milliards de dollars. Qu’est-ce que cela signifie pour CROX Stock ?

Attention, fans de mode. sabotier crocos (NASDAQ :CROX) a annoncé ce matin qu’il rachèterait la marque de chaussures Salut mec pour 2,5 milliards de dollars. Hey Dude est une entreprise privée qui devrait générer 570 millions de dollars de revenus cette année. L’entreprise a été fondée en 2008 par l’entrepreneur Alessandro Rosano en Italie. De plus, la marque de chaussures fabrique des chaussures décontractées et confortables pour hommes, femmes et enfants. Les chaussures sont à un prix relativement bas, car la plupart des paires peuvent être achetées pour moins de 80 $. Malgré ces bonnes nouvelles en apparence, l’action CROX est en baisse de plus de 12% ce jour-là au moment de la rédaction.

Source : Wannee_photographer / Shutterstock.com

Alors, pourquoi exactement le stock de CROX est-il en baisse aujourd’hui ?

Eh bien, cette acquisition verra Crocs utiliser 2,05 milliards de dollars en espèces provenant d’un prêt à terme et 450 millions de dollars en actions CROX pour mener à bien la transaction. Comme pour la plupart des acquisitions, le cours de l’action de l’acheteur baisse généralement parce qu’il utilise des actifs ou des dettes pour financer la transaction.

Hey Dude a une forte présence dans le commerce électronique. La marque de chaussures réalise environ 43% de ses ventes en ligne. D’autre part, Crocs réalise environ 37% de ses ventes via le commerce électronique. En conséquence, l’acquisition peut fournir des synergies de commerce électronique pour les deux marques de chaussures.

Hey Dude fonctionnera comme une entité autonome après la finalisation de l’acquisition. De plus, la transaction sera probablement conclue au cours du premier trimestre de 2022.

Que pense Wall Street de l’acquisition d’actions CROX ?

Entreprise d’investissement Piper Sandler reste optimiste sur les perspectives de Crocs après l’acquisition. L’analyste Erinn Murphy estime que « les actions sont mal évaluées ce matin ». Murphy a également expliqué que la baisse de l’action CROX ce matin était due au fait que HeyDude est une marque peu connue. Cependant, elle a mentionné que « Hey Dude était la marque de chaussures préférée des adolescents n ° 8 cet automne – contre 54 il y a deux ans » dans l’enquête « Taking Stock With Teens » de Piper. De plus, Murphy prédit que l’acquisition pourrait potentiellement ajouter plus de 1 $ au bénéfice par action au cours de l’exercice 2022.

De plus, les nouvelles baissières de Moody’s peut contribuer au déclin de Crocs aujourd’hui. La société de notation a placé les notations de crédit de Crocs sous examen pour déclassement. La raison de l’examen du déclassement est due à des « considérations de gouvernance qui incluent l’acquisition prévue de Hey Dude par Crocs pour un prix d’achat d’environ 2,5 milliards de dollars et l’attente que Crocs utilisera la dette pour financer plus de 80 % du coût de la transaction. » Au cours de l’examen, Moody’s se concentrera sur des facteurs tels que la facilité de crédit renouvelable de Crocs, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les considérations de gouvernance future.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.