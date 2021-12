Croft félicite Wolff/Hamilton pour le camouflet du gala FIA

Le commentateur de Sky F1 David Croft a félicité Toto Wolff et Lewis Hamilton pour avoir refusé d’assister à la remise des prix de la FIA.

Mercedes a confirmé jeudi qu’elle ne ferait plus appel au sujet du résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi, où une utilisation controversée du règlement sur la voiture de sécurité a contribué à la perte de la course et du championnat des pilotes par Hamilton face à Max Verstappen.

Le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, s’est adressé à la presse jeudi, la première fois qu’il commentait la controverse, affirmant que l’équipe et Hamilton étaient toujours sous le choc de ce qui s’était passé sur le circuit de Yas Marina.

Wolff a ensuite confirmé que lui et Hamilton n’assisteraient pas au traditionnel gala de remise des prix de la FIA, à la suite de l’absence de Mercedes de la séance photo des «champions» de la FIA.

Le vainqueur du titre des constructeurs W12 et leur double vainqueur de la Formule E n’étaient pas présents.

Et quant à la décision conjointe de Wolff et Hamilton de sauter le gala, Croft est entièrement derrière.

« Je ne suis pas surpris qu’il [Hamilton] ressent ce qu’il ressent, je ne suis pas surpris que Toto Wolff ressente ce qu’il ressent, ni le reste de l’équipe Mercedes », a déclaré Croft dans une interview avec Sky F1.

« Ils ont le sentiment qu’on leur a volé un championnat du monde des pilotes, ce faisant, cela les empêche plutôt de célébrer ce qui est un huitième titre constructeurs incroyable, historique et consécutif.

« Je dis bien à Toto Wolff et Lewis Hamilton de ne pas être allés au gala de la FIA ce soir.

«Pourquoi aller s’asseoir là alors qu’ils ressentent encore des émotions aussi vives et fortes de dimanche à Abu Dhabi? Pourquoi assister au gala de remise des prix ? Je suis sûr qu’ils pourraient faire une pause dans le sport.

Ces derniers mots de Croft reflètent une inquiétude plus large que Hamilton pourrait ne pas revenir pour la saison 2021, et Wolff lui-même n’a pas garanti l’implication continue de Hamilton en F1 lorsque le sujet a été abordé.

Cependant, avec la bonne période de réflexion, Croft est convaincu que Hamilton reviendra dans le cockpit de Mercedes pour 2022, et Wolff sera toujours dans le garage.

« Avec le temps, avec une petite pause par rapport à l’action sur piste, à la nature mouvementée de la Formule 1 telle qu’elle est en ce moment, je pense qu’ils changeront d’avis et ils voudront tous les deux être présents lors de la première course à Bahreïn », a suggéré Croft.

« Lewis Hamilton sur la grille, Toto Wolff dans le garage, planifiant une autre campagne pour essayer de reconquérir ce championnat des pilotes et conserver un championnat des constructeurs pour le pilote et l’équipe. »

