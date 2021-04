Croire Bolsonaro: le président brésilien s’engage à agir sur le climat alors même que son bilan sur les forêts amazoniennes dément son discours

Maintenant, lors de la réunion au sommet du président américain Joe Biden, Bolsonaro a semblé changer de couleur et s’est engagé à travailler pour lutter contre le changement climatique et la destruction des forêts tropicales, et a recherché un financement américain à cet effet.

Que penser de la promesse du président brésilien Jair Bolsonaro de faire des efforts pour sauver les forêts amazoniennes? Depuis son arrivée au pouvoir, le régime de Bolsonaro a mis les intérêts environnementaux en veilleuse; Bolsonaro l’aurait probablement mis encore plus loin si cela avait été possible. Ses antécédents sur les forêts tropicales amazoniennes, sans parler d’autres préoccupations environnementales, n’inspirent que très peu de confiance en son engagement. L’administration Bolsonaro a mis à mal les organismes chargés de l’application des lois environnementales, a blâmé les militants écologistes pour des crimes environnementaux, y compris des incendies artificiels qui ont consumé de grandes étendues de l’Amazonie. Il a même miné les populations indigènes qui ont vécu dans les forêts tropicales pendant des siècles et ont grandement contribué à sa conservation. De plus, sa rhétorique a enhardi la mafia du bois forestier et de la terre, tandis que son administration a aidé directement ou indirectement des entreprises liées à la destruction des forêts tropicales amazoniennes.

Maintenant, lors de la réunion au sommet du président américain Joe Biden, Bolsonaro a semblé changer de couleur et s’est engagé à travailler pour lutter contre le changement climatique et la destruction des forêts tropicales, et a recherché un financement américain à cet effet. Le gambit de Bolsonaro est intelligent; tandis que les sénateurs américains pressaient l’administration Biden de subordonner toute aide financière au Brésil liée à l’Amazonie à ce que le gouvernement Bolsonaro fasse des «progrès significatifs et durables» pour «réduire la déforestation et mettre fin à l’impunité pour les crimes environnementaux», etc., Bolsonaro sait que le monde peut ne le laissez pas faire des ravages avec les forêts tropicales, qui sont un important puits de carbone pour la planète entière. La préservation des forêts nécessitera une intervention du monde développé. Cela amènera les dirigeants des négociations environnementales mondiales aux prises avec la question: peut-on faire confiance à Bolsonaro pour faire ce qu’il faut?

