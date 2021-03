Croisade de Poutine contre les médias sociaux

Après plusieurs mois d’avertissements, de lois draconiennes et d’amendes, la Russie a franchi une nouvelle étape dans sa croisade contre les réseaux sociaux en ralentir le service Twitter pour ne pas supprimer le contenu interdit.

« Poutine (Vladimir, président russe) est un homme du passé, il ne sait pas comment utiliser Internet et il ne comprend pas comment cela fonctionne. De plus, il continue de croire que l’Internet a été inventé par la CIA et, par conséquent, , est une menace pour la Russie« , a commenté Antón Orej, commentateur politique bien connu

Dans le sillage de la Chine, la Russie a approuvé en 2019 un loi sur un « internet souverain » se déconnecter d’Internet en cas d’attaque externe, puisque le Kremlin ne voit pas Internet comme un espace libre de communication, mais comme un instrument d’hégémonie cybernétique et d’interférence américaine.

Poutine a lancé la chasse aux sorcières ces dernières semaines en critiquant les géants de la haute technologie pour avoir tenté de remplacer les institutions démocratiques et manipuler l’opinion publique. « Dans certains cas, ils rivalisent déjà pratiquement avec l’Etat », a-t-il prévenu.

Twitter a été le premierMais les experts estiment que l’objectif du Kremlin est d’apprivoiser toutes les plateformes, en particulier Google.

Twitter, premier tour

Cette semaine, dans une décision sans précédent, le régulateur russe, Roskomnadzor, a ralenti la vitesse de Twitter – photo et vidéo uniquement – par le refus systématique de retirer des informations avec pornographie juvénile, consommation de drogues et incitation au suicide.

« Au cas où Twitter continuerait à faire ignorer des exigences de la loi continuera à adopter des mesures (…) jusqu’au blocus », a prévenu le régulateur.

La multinationale a réfuté les accusations russes en défendant sa « tolérance zéro » avec l’exploitation sexuelle des mineurs et, à son tour, était «très préoccupé par les tentatives croissantes de bloquer et de limiter les conversations publiques en ligne».

« Ils ont décidé d’utiliser Twitter comme bouc émissaire. Il a un public très politisé », a déclaré Mikhail Klimariov, directeur de l’Internet Protection Society.

Bien que, en ligne droite, cela qualifie le fait qu’il s’agit du réseau social le moins populaire du marché russe avec seulement cinq millions d’utilisateurs, il s’agissait donc d’un cible facile.

Dans le même esprit, Stanislav Selezenov, responsable du projet Network Freedom du groupe de défense des droits de l’homme Ágora, estime que le ralentissement de Twitter expérience d’état tester l’efficacité des outils de contrôle du cyberespace entre les mains de la Russie.

« Roskomnadzor tirera des leçons. Il est le premier, mais ce ne sera pas le dernier essai« , il assure.

Navalni et médias sociaux

Aucun expert ne s’attend à ce que Twitter accepte les «règles du jeu» imposées par Moscou. Klimariov pense que son propriétaire, Jack Dorsey, peut résister, tout comme le télégramme russe de l’époque, victorieux dans le combat avec le Kremlin, qui a tenté de le bloquer en 2018.

Vous pouvez aussi négocier, quelque chose d’improbable, selon les experts, ou directement sortir du marché russe, comme cela s’est produit avec LinkedIn en 2016.

Dans tous les cas, il est clair pour les experts que le ralentissement est « un avis clair« au reste des réseaux sociaux avant les élections législatives de septembre après que le parquet russe ait attiré son attention sur la promotion des manifestations ces derniers mois après l’arrestation et la condamnation du chef de l’opposition, Alexéi Navalni.

« Je pense que tout est conçu pour Google, qui est le plus dangereux pour la Russie, en particulier YouTube », déclare Klimariov.

N’oubliez pas que les vidéos réalisées sur YouTube par l’équipe Navalni ont été visionnées par des dizaines de millions d’utilisateurs, spécialement Le palais de Poutine, qui a déjà reçu 114 millions de visites.

« Le les élections arrivent et le parti du Kremlin, Russie unie, perdra les élections s’il n’y a pas de falsification. Il faut contrôler les réseaux », ajoute-t-il.

Bien sûr, il met en garde contre la conséquences « catastrophiques » qu’il faudrait que l’économie russe bloque, par exemple, le moteur de recherche Google, Google Drive, les e-mails et YouTube, ou le système d’exploitation Android, qui transformerait 70% des téléphones mobiles en «briques».

La voie chinoise

Timoféi V, spécialiste de l’Institut de développement de l’Internet, estime que «de nombreux pays» suivent de près la fin de l’actuel. pouls entre la Russie et Twitter.

«C’est un instrument pour faire pression sur les plates-formes qui ils ne respectent pas les lois. Twitter a montré une position nihiliste ailleurs, pas seulement en Russie. Le marché russe n’est pas important pour eux, mais leurs parts ont chuté de 2%, donc la mesure s’est avérée efficace », dit-il.

Au lieu de cela, Klimariov pense que la Russie n’a pas le potentiel technologique et économique de la Chine pour contrôler le réseau, à la fois parce que dans le géant asiatique il n’y a que trois opérateurs qui peuvent travailler à l’étranger -dans ce pays il y en a plusieurs milliers-, et pour des raisons culturelles.

«Ils ont commencé en 2007 avec le Bouclier d’Or (Grand Pare-feu). En Russie, 80% de la population connaît l’alphabet latin et 15% de la population parle d’autres langues. incontrôlable« , Expliquer.

Le président biélorusse Alexandr Loukachenko déjà essayé en 2020 lors des manifestations post-électorales et a même appelé la population à utiliser des téléphones portables avec des boutons, mais les services ont trouvé des raccourcis et ont continué à fonctionner, a-t-il soutenu.

Les dirigeants russes continuent de vivre dans le c’était « analogique », alors que les nouvelles générations vivent dans un monde numérique, dit Selezenov.

« Ils pensent pouvoir créer un bouton magique comme à la télévision et ils éteindront Internet, et ce n’est pas possible », affirme-t-il.