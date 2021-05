croisement entre porc vietnamien et sanglier qui se propage à travers l’Espagne

27/05/2021 à 08h03 CEST

Le porcelet est l’un des exemples clairs de ce que peut signifier l’introduction d’une espèce exotique dans un habitat qui n’est pas le sien. C’est un animal qui résulte du croisement entre le sanglier ibérique, une espèce autochtone typique de la péninsule, avec le porc vietnamien, d’origine asiatique et déclarée espèce envahissante par le gouvernement pendant deux ans. Le premier spécimen hybride entre les deux espèces a été identifié en Espagne en 2010.

Ce cochon sauvage est plus petit que le sanglier, pèse entre 80 et 100 kilos et a des pattes plus longues. En général, il est plus poilu, a un pelage foncé épais, bien que des spécimens glabres aient également été détectés. De plus, son museau est généralement plus long que celui du sanglier; cependant, ils peuvent aussi avoir un nez plat.

En revanche, la femelle porc vietnamienne vit une période d’accouplement mensuelle (par rapport au rituel de reproduction bisannuel du sanglier) et ses portées sont plus nombreuses. Malgré le fait qu’ils sont sauvages, ils font plus confiance aux humains et ont tendance à s’approcher des agglomérations, faisant l’objet d’abus et d’accidents de la circulation, un problème qui est accentué du fait de leur nature diurne, contrairement au sanglier, qui est beaucoup plus actif la nuit.

De même, ils n’hésitent pas à s’approcher des cultures et plantations les plus proches à la recherche de nourriture, alors ils représentent également un réel danger pour les cultures des agriculteurs. Quant à l’usage gastronomique, ce n’est pas un animal très utilisé en cuisine, car il a une viande très grasse.

De l’animal à la mode à la menace environnementale

Au cours de la dernière décennie, cet animal s’est propagé à Valence, Madrid, la Catalogne, la Castille et León, l’Aragon et la Navarre. Sa prolifération dans le milieu naturel est due à la libération incontrôlée de Cochon vietnamien, un animal devenu très célèbre comme animal de compagnie pratiquement partout dans le monde, après que des images de diverses célébrités se soient répandues, George Clooney en étant le principal exemple, avec cette variété de porc domestique à la maison.

Cependant, malgré le fait que pendant la saison de reproduction, ces porcs ressemblent à de petits oursons de proportions réduites et d’apparence attachante, la vérité est que lorsqu’ils atteignent l’âge adulte, dans certains cas, ils peuvent dépasser 100 kilos, tant de ménages ne le peuvent pas ou ne veulent pas) faire face à leur alimentation et à leurs soins.

C’est à ce moment que les propriétaires décident de les libérer dans la nature et ainsi devenir une menace pour l’écosystème dans lequel ils ont été introduits, ainsi que pour l’évolution du sanglier ibérique, avec lequel ils doivent coexister.

Comme le porc vietnamien est une sous-espèce du sanglier, la reproduction entre l’envahisseur et l’espèce indigène est possible, un croisement à partir duquel le porc est né. À cause de son une plus grande capacité de reproduction, cet hybride peut se développer et s’installer facilement dans un écosystème, dépassant en nombre les populations de sangliers. De cette façon, le porc se propage à travers l’Espagne.

Le ministère de la Transition écologique souligne également que le croisement entre le sanglier et le porc vietnamien «Pourrait réduire le patrimoine génétique de la population espagnole de sangliers & rdquor; lorsque les gènes des deux espèces sont mélangés, surtout lorsque l’un d’eux comprend les faiblesses d’un animal, à l’origine, domestique.

Sa prolifération génère un grand impact à la fois sur la faune et la flore locale, car étant des animaux omnivores, ils peuvent se nourrir à la fois de plantes et d’autres êtres vivants, principalement de petits vertébrés et de certains insectes.

Pour toutes ces raisons, le porc vietnamien, point de départ de ce problème environnemental, est inclus dans le Catalogue espagnol des espèces envahissantes, c’est pourquoi sa possession, son transport, son trafic et son commerce de spécimens vivants sont interdits.

Cela peut vous intéresser: Les dommages causés par les espèces envahissantes: 27 milliards de dollars par an