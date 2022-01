Croisière Covid ? Le navire Mumbai-Goa revient avec 66 passagers positifs au Covid, BMC teste tous à bord

Le commissaire municipal supplémentaire de BMC, Suresh Kakani, a informé qu’une équipe a déjà atteint les quais du navire et que tout le monde sera testé d’ici mardi soir.

Plus de 2 000 passagers qui se trouvaient à bord du Cordelia Empress seront contrôlés par la Brihanmumbai Municipal Corporation. Le développement intervient un jour après 66 à l’étranger, le cas a été testé positif pour Covid-19.

Le commissaire municipal supplémentaire de BMC, Suresh Kakani, a déclaré à l’Indian Express qu’une équipe a déjà atteint les quais du navire et que tout le monde sera testé d’ici mardi soir. Les passagers testés positifs seront emmenés au centre de traitement et d’isolement de Richardson & Cruddas.

De plus, les croisières Cordelia ont été priées d’arrêter leurs opérations alors qu’une enquête est en cours. Les opérations ont été immédiatement interrompues. Cordelia Empress transportant 2017 passagers a quitté le quai de Mumbai le 1er janvier et a atteint Goa le lendemain et a jeté l’ancre au terminal de croisière du port de Mormugao. Environ 66 passagers à bord ont été testés positifs. Le navire a ensuite appareillé pour Mumbai à 23 heures sans laisser débarquer les passagers positifs. Waterways Leisure Tourism Pvt Ltd, a qualifié l’action de « manque d’empathie » de l’administration de Goa de ne pas laisser les passagers débarquer et que la croisière recevait des « instructions aléatoires »

Le collecteur du sud de Goa, Ruchika Katyal, a cependant déclaré que 13 passagers dont le test était négatif ont été autorisés à descendre du navire et qu’il n’y avait aucune restriction de débarquement pour ces passagers. De plus, six personnes testées positives ont été admises à l’hôpital, a-t-elle déclaré. Le chaos s’est produit lorsque les familles des passagers positifs ont voulu rentrer. Les passagers positifs ont été ramenés de l’hôpital et lâchés pour son voyage de retour à Mumbai.

Le paquebot de croisière a atteint Goa avec 2017 passagers vers 11 heures le 2 janvier, mais n’a tourné au port qu’à 20 heures. dit Rai.

La plupart des passagers à bord appartenaient aux voisins de Mumbai, du Gujarat et de Delhi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.