Croisière dans la jungle : que regarder si vous avez aimé le film d’aventure de Disney

La Côte des Moustiques (Location Amazon)

Le drame de 1986 The Mosquito Coast suit l’idéaliste Allie Fox (Harrison Ford) alors qu’il déracine sa famille et se dirige vers une île des Caraïbes où il envisage de créer une utopie sans le consumérisme et les pièges de la vie moderne en Amérique. Son plan, cependant, est intrinsèquement défectueux et met sa vie, ainsi que celle de sa famille, en grave danger.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous aimez Jungle Cruise : La côte des moustiques n’est pas aussi joyeuse ou optimiste que Jungle Cruise, mais elle aborde certains des mêmes thèmes, sujets et lieux. Les deux films sont centrés sur des personnages obsédés par la réalisation de leur objectif, peu importe ce qu’ils risquent de perdre dans le processus, tout en mettant en vedette des personnes d’horizons (et de civilisations) complètement différents qui se rencontrent pour la première fois.

Louez/Achetez The Mosquito Coast sur Amazon.