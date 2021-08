croisières à Varane ; La star décriée de Man Utd endure un cauchemar

Man Utd a remporté une victoire vitale 1-0 contre les Wolves un jour où Jadon Sancho et Raphael Varane ont fait leurs débuts complets en Premier League.

Adama Traoré a déclenché une première mi-temps étonnamment dominante pour l’équipe locale à Molineux. Le speedster s’est parfois avéré injouable et a donné à Fred en particulier un temps torride avec ses courses perçantes à travers les lignes.

Malgré leur pression, loups manquait encore une fois d’un tranchant dans le dernier tiers. En revanche, Homme Utd ont créé très peu d’occasions de mettre en valeur la finition mortelle de leurs attaquants.

Le match en jeu, David de Gea a réalisé un double arrêt vraiment spectaculaire pour repousser Romain Saiss à bout portant. Cela s’avérerait décisif quelques instants plus tard lorsque Mason Greenwood a tiré une frappe basse entre le bras et le corps de Jose Sa alors que Man Utd remportait une victoire 1-0 très disputée.

loups

José Sa : Pratiquement un spectateur en première mi-temps alors que Man Utd avait du mal à contenir les loups à l’avenir. À portée de main pour passer le méchant disque de Pogba au-dessus du bar avec 15 minutes restantes. Il se serait attendu à faire mieux avec le but de Greenwood avec le ballon se tortillant entre son corps et son bras. 5/10

Max Kilman : L’approche physique des attaquants de Man Utd a permis de les garder largement en échec avant la pause. 6/10

Conor Coady : A bien organisé les troupes dans le rôle central des trois derniers. 7/10

Romain Saiss : Fort dans le défi et donné moins de travail à faire avec la majorité des attaques de Man Utd venant du côté de Shaw et Sancho. Je ne pourrai pas croire comment il n’a pas marqué avec des efforts consécutifs superbement sauvés par De Gea. 6/10

Nelson Semedo : Brave en attaque et a fait passer Sancho plus de temps dans sa propre moitié qu’il ne l’aurait souhaité. 7/10

Ruben Neves : A aidé les loups à affirmer leur domination avec un affichage tout en action aux côtés de Moutinho en première mi-temps. L’intérêt continu de Man Utd pour lui ne semble pas déplacé compte tenu des performances contrastées de Neves et Fred. 7/10

Sept des moments les plus dramatiques de la date limite d’Odemwingie à un télécopieur défectueux

Joao Moutinho : A aidé à établir les loups comme le côté dominant dès le début. Blazed sur d’une bonne position et manquait inhabituellement de qualité sur ses livraisons de coups de pied arrêtés. 6/10

Fernando Marcal : A bien contribué à la domination des Wolves sur la gauche avec Traoré. Il avait l’air assuré sur le ballon et toujours disponible, mais aurait pu être un peu plus ambitieux à l’avenir dans son rôle d’ailier arrière. 7/10

Francisco Trincão : Excellent run peu après le coup d’envoi et aurait dû punir Man Utd mais a vu sa frappe bloquée sur la ligne. Jeu de jambes intelligent et toujours une menace en plein débit. A rejeté une chance glorieuse alors que Wolves a répliqué lorsque son sang-froid semblait l’abandonner. 7/10

Raul Jiménez : Un jeu de liaison formidable a montré pourquoi il était un si gros raté la saison dernière. Dominez l’effort lorsqu’il a eu la chance de tester De Gea. 7/10

Adama Traoré : Un rythme fulgurant s’est manifesté dès le début alors que Man Utd avait du mal à le contenir à plein régime. Injouable en étirant ses jambes et inamovible hors du ballon. A donné à Wan-Bissaka et Fred en particulier un temps torride. Sera une révélation s’il peut ajouter un produit final à son jeu. 9/10 (Homme du match)

Adama Traoré a réalisé plus d’attaques (7) que tout le monde sur le terrain réuni en première mi-temps (3). Tellement amusant à regarder. pic.twitter.com/tUL0Wc2usP – Squawka Football (@Squawka) 29 août 2021

Suppléants

Daniel Podence (Activé pour Trincao, 70 ans) : 6/10

Morgan Gibbs-Blanc (Activé pour Conor Coady, 87) : N / A

Fabio Silva (Activé pour Traoré, 87) : N / A

Homme Utd

David de Géa : Double arrêt vraiment remarquable pour empêcher Saiss d’un corner à la 68e minute. Le second en particulier avait des visions de l’Espagnol alors qu’il était à son meilleur impénétrable. 8/10

Quelle sauvegarde ! Comment ça n’est pas entré ?! 📺 Regardez #WOLMUN sur Sky Sports PL ou suivez ici : https://t.co/3d7bEJTnmE pic.twitter.com/csJNkftfTg – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 29 août 2021

Aaron Wan-Bissaka : Dégagement critique de la ligne de but pour empêcher Trincao d’ouvrir le score. A haussé les épaules et laissé sur le gazon par Traoré dans une course éclatante des poumons, bien qu’il ne soit pas le dernier. 7/10

Raphaël Varane : Rarement ciblé par Traoré, mais a bien géré le speedster lorsqu’il a été testé en un contre un une seule fois en première mi-temps. Calme et composé en possession et semble déjà un cran au-dessus de la plupart des demi-centres de la ligue. Vous pourrez compter les erreurs qu’il a commises cette saison d’une part à en juger par la performance d’aujourd’hui. A été battu dans les airs par Saiss pour sa double chance mais une sortie par ailleurs superbe. A obtenu la passe décisive pour le but de Greenwood. 8/10

Harry Maguire : Ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher l’attaque précoce des Wolves alors que son milieu de terrain devant était régulièrement dépassé. Fort lorsqu’il est appelé dans les airs et a finalement aidé à stabiliser le navire. 7/10

Luke Shaw : Fort au début et rapide dans le tacle. Il s’est toujours efforcé de fournir un débouché offensif, mais avait les mains pleines contenant Trincao et le maraudeur Semedo. 7/10

Paul Pogba : Anonyme a avancé en première mi-temps et n’a pas fait assez défensivement dans le rôle plus profond pour endiguer la pression des Wolves. S’est offert plus de chances de briller après la pause et a choisi Fernandes avec un ballon divin en profondeur. 6/10

Fred : Aucun match pour le piercing de Traoré ne traverse les lignes en première mi-temps. Peu de temps après, il a mal contrôlé une passe sur le chemin de Trincao et n’a pu ni surpasser ni suivre le rythme de l’ailier portugais alors qu’il s’éloignait au but. Un après-midi torride dans l’ensemble. 3/10

Daniel James : N’a pas réussi à avoir un impact dans ce qui sera probablement un début rare. N’a pas manqué d’énergie et de détermination mais sa contribution ne peut être qualifiée que de minime. Remplacé par Cavani peu après la pause. 5/10

Bruno Fernandes : Avait le ballon dans le filet avant la mi-temps après avoir été libéré par Pogba mais a été à juste titre exclu pour hors-jeu. S’est frayé un chemin dans une réservation avant qu’un superbe film ne fasse fuir Greenwood dans une première mi-temps par ailleurs modérée. Une figure de plus en plus influente après la pause, mais pas son meilleur jour. 7/10

PAS DE BUT ❌ Fernandes termine bien mais est hors-jeu. 📺 Regardez #WOLMUN sur Sky Sports PL ou suivez ici : https://t.co/3d7bEJTnmE pic.twitter.com/1dNtqjbBG5 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 29 août 2021

Jadon Sancho : Presque a eu un impact du mauvais côté en offrant la possession à Jimenez qui a ensuite nourri Moutinho. N’a pas esquivé ses responsabilités défensives lorsque les Wolves étaient au sommet. Pas l’impact que beaucoup auraient pu attendre de l’Anglais très bien noté et a été dûment remplacé par Martial avec le jeu toujours dans la balance. 5/10

Mason Greenwood : Affamé de ravitaillement en première mi-temps jusqu’aux derniers instants. Tiré de peu au large après un superbe coup de Fernandes lui a permis de se dégourdir les jambes. Déplacé à l’écart après l’introduction de Cavani, mais a de nouveau montré qu’il était mortel de n’importe où en marquant le but décisif du match par Sa avec 10 minutes restantes. 8/10

Suppléants

Edinson Cavani (Activé pour James, 52 ans) : 6/10

Antoine Martial (Activé pour Sancho, 72): 6/10

Diogo Dalot (Activé pour Greenwood, 90) : N / A

