Croissance, bénéfices et qualité des actifs au cœur des priorités d’Indian Bank

Indian Bank MD et PDG Padmaja Chunduru

L’Indian Bank, un prêteur du secteur public basé à Chennai, qui a achevé un an de fusion d’Allahabad Bank avec elle-même, a déclaré jeudi que les trois priorités, à l’avenir pour l’entité fusionnée, seraient la croissance, les bénéfices et la qualité des actifs.

Indian Bank, qui a enregistré une croissance des affaires et des bénéfices au cours des trois derniers trimestres de l’exercice 21, a déclaré que la banque était devenue l’une des meilleures banques du pays et placerait la satisfaction de la clientèle au sommet de ses priorités.

Après avoir lancé la nouvelle vision et la nouvelle déclaration de mission de la banque, Padmaja Chunduru, directeur général et PDG de la Banque indienne, a déclaré que l’objectif principal de la banque sera le service client et la satisfaction. À propos de l’adéquation des fonds propres de la banque, elle a déclaré que la Banque indienne était l’une des banques PSU les plus capitalisées du pays et qu’elle n’avait donc aucune obligation de demander une injection de fonds au gouvernement central, faisant référence à la décision du Centre d’injecter des capitaux dans quatre banques du secteur public.

Chunduru a déclaré que les notations triple A avec perspective stable que la banque a récemment reçues de Crisil et de CARE Ratings – les meilleures notes du pays pour une banque – aideraient la banque à lever des fonds à des taux moins chers et auprès de nombreux autres investisseurs. Cela devrait également aider la banque à devenir le choix préféré des investisseurs, a-t-elle déclaré, ajoutant que l’équipe avait déjà commencé à travailler dans cette direction.

V VShenoy, directeur exécutif, Indian Bank, a déclaré que les employés sont les atouts les plus importants et les plus précieux pour fournir des informations sur l’expérience client et agir en tant qu’ambassadeurs de la marque. Indian Bank s’engage à favoriser l’excellence à travers un parcours de croissance, de développement individuel et d’expérience solide des employés et la mission RH d’Indian Bank vise à cela, a-t-il déclaré.

K Ramachandran, directeur exécutif d’Indian Bank, lors du lancement de Chatbot nommé ADYA (Automated Dost for Your Assistance), a déclaré qu’il s’agissait d’un outil sur site basé sur l’intelligence artificielle qui permet aux clients d’accéder instantanément aux informations à partir du site Web de l’entreprise.

Imran Amin Siddiqui, directeur exécutif de la Banque indienne, a lancé IB – Smart Office, une plate-forme destinée aux employés pour le traitement numérique des notes de bureau et des lettres dans tous les bureaux administratifs et succursales. Il a déclaré que IB – Smart Office est une initiative verte complète de la banque qui permet de réduire les coûts d’impression et de papeterie, d’améliorer les délais d’exécution, d’augmenter la productivité des employés, d’améliorer le contrôle et la conformité grâce à divers rapports.

A cette occasion, le nouveau slogan de la banque «Aapka Apna Bank – Har Kadam Aapke Saath» en hindi et «Your own Bank – Always with You» en anglais a également été lancé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.