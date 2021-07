Croissance certaine dans l’industrie du bien-être ayurvédique tout au long de la pandémie : Param Bhargava, KEHPL

«Plusieurs acteurs clés de l’industrie ont été témoins de chiffres financiers bien au-delà de leurs normes industrielles habituelles. ‘

Le monde post-pandémique a été témoin d’un changement radical dans les habitudes de consommation. Le principal changement est la façon dont les consommateurs consomment les produits de beauté et de bien-être. Alors que la pandémie nous amène à remettre en question nos choix de vie et le monde qui nous entoure, l’accent s’est de plus en plus déplacé vers un mode de vie plus naturel et holistique. Et il a été témoin d’une préférence croissante pour l’Ayurveda, non seulement dans nos habitudes de consommation, en termes de produits alimentaires, de stimulants immunitaires et de compléments alimentaires, mais aussi une révolution dans l’industrie de la beauté. Les chiffres le montrent aussi. Selon un rapport de Research and Markets, le marché de l’Ayurveda en Inde était évalué à 300 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 710,87 milliards INR d’ici 2024, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 16,06%, au cours de la période de prévision (2019-2024). Ces dernières années, en tant que système de guérison holistique, l’Ayurveda a connu une évolution sous la forme de produits et services ayurvédiques. La prise de conscience croissante de l’importance d’un mode de vie sain, la préférence croissante en faveur des produits naturels sans produits chimiques, ainsi que les initiatives gouvernementales favorables ont conduit à l’expansion du marché de l’Ayurveda en Inde. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Param Bhargava, fondateur, KE Healthcare Private Limited (KEHPL) parlé de la croissance des produits ayurvédiques sur les marchés indiens et de KEHPL. Extraits :

Dans le monde post-covid-19, l’attention du consommateur s’est davantage tournée vers un mode de vie naturel et holistique. il a été témoin qu’il y a une préférence croissante pour l’Ayurveda, avez-vous vu la même croissance et reçu la demande des consommateurs ? Merci également de partager les chiffres de cet exercice.

J’aimerais répondre clairement à la première partie de votre question par l’affirmative. Il y a eu une nette augmentation de la croissance de l’industrie du bien-être ayurvédique tout au long de la pandémie, largement influencée par la paranoïa induite par la pandémie et un accent accru sur les mesures préventives et immunitaires d’origine naturelle. L’impact industriel global a fonctionné favorablement pour nos deux marques Khadi Essentials et TAC, impactant également directement la demande pour nos produits. Heureusement pour nous, nous avons choisi d’entrer dans le paysage entrepreneurial à l’aube de ce changement de comportement d’achat des consommateurs.

Plusieurs acteurs clés de l’industrie ont été témoins de chiffres financiers bien au-delà de leurs normes industrielles habituelles. La pandémie est devenue une rampe de lancement virtuelle pour notre deuxième marque, The Ayurveda Co. (TAC), qui a été lancée début 2021 en mettant davantage l’accent sur une gamme de produits abordables avec des produits concernant la santé immunitaire et la nutrition. TAC a réussi à faire de manière phénoménale dans cette fraction de temps infiniment petite qui a une grande incidence sur ce sentiment changeant du marché. Notre dernier exercice, Khadi Essentials, à peine un an après sa création, a clôturé à plus de 15 crores de valeur brute des marchandises et nous sommes certains que nous clôturerons le prochain exercice avec des résultats encore meilleurs.

Param Bhargava, fondateur, KE Healthcare Private Limited (KEHPL)

Veuillez partager un briefing sur KE Healthcare Pvt Limited sous lequel vous avez également Khadi Essentials et The Ayurveda Company.

Après avoir surmonté les problèmes de santé personnels grâce à l’intervention ayurvédique, nous avons décidé de rendre ces produits biologiques d’origine naturelle facilement accessibles à tous. L’impact positif que le traitement ayurvédique a eu sur moi a suffi à nous convaincre de l’efficacité de cette science traditionnelle et nous nous sommes donné pour objectif de la diffuser dans le monde.

En 2019, notre vision a commencé à se concrétiser et KEHPL a vu le jour. Nous avions enfin lancé notre propre marque de beauté et de bien-être D2C, Khadi Essentials sous la bannière KEHPL.

Notre deuxième marque était un lancement de rêve. Nous avons en fait étudié l’ancienne pratique du bien-être et demandé l’aide d’experts de ceux qui détiennent l’autorité dans le domaine et consulté plusieurs centres de recherche et développement scientifiques avant de finalement lancer The Ayurveda Co. (TAC) au début de cette année. Nous espérons faire de TAC la plus grande marque de beauté, de santé et de bien-être basée sur l’Ayurveda au monde.

Alors que le marché est inondé de produits à base de produits chimiques, que pensez-vous à cet égard ? En quoi êtes-vous différent des autres ?

Les formulations chimiques au sein de l’industrie cosmétique sont dans la plupart des cas basées sur plusieurs années de R&D scientifique. Quoi qu’il en soit, leur impact sur le corps, à la fois bon ou mauvais, a fait l’objet de nombreux débats au sein de ces mêmes cercles savants. Selon de quel côté de ce dialogue on se tient, leurs opinions sur ces formulations chimiques varieraient également.

TAC tire son unicité du fait qu’il établit une synergie entre la sagesse ayurvédique ancienne et la science contemporaine. Avec des marques revendiquant l’Ayurveda d’une part et le Derma de l’autre, TAC vise à atteindre le juste équilibre entre une beauté et un bien-être durables et efficaces. Il apprécie l’héritage de l’Ayurveda sans nier les progrès réalisés par la science moderne. Tous nos produits, malgré leurs formulations scientifiques, sont en fait d’origine naturelle. Les formulations de produits issues d’herbes rares et anciennes comme le Yashtimadhu sont combinées à des solutions de pointe comme le Niacinamide pour rendre l’Ayurveda pertinent et adapté aux temps modernes – les formulations sont efficaces, simples et agréables à expérimenter.

Quel est votre point de vue sur le marché de l’Ayurveda et quel est l’impact du Covid-19 sur ce segment ?

Nous pensons personnellement qu’il y a deux manières principales dont COVID-19 a eu un impact sur le marché de l’Ayurveda. Le premier, que j’ai déjà évoqué dans une question précédente, est un sentiment de méfiance croissante à l’égard de la médecine moderne et une plus grande dépendance aux boosters d’immunité d’origine naturelle par mesure de précaution. La précaution était tout ce sur quoi tout le monde pouvait compter, en ces temps sans précédent et les suppléments et les bonbons gélifiés étaient une gamme, en particulier ceux extraits de manière biologique.

La deuxième raison d’une poussée de croissance dans le secteur de l’Ayurveda serait la nature cyclique des tendances industrielles. Les humains tendent vers des solutions complexes jusqu’à ce que cette roue métaphorique du sentiment des consommateurs boucle la boucle et qu’il y ait un certain désir de revenir à des moyens plus simples et à une complexité réduite. Plusieurs nouvelles tendances visant à l’ingénierie inverse, à la simplification et au désencombrement de nos vies ont commencé à émerger au cours des deux dernières années. Le rôle que Covid-19 a joué ici était que la popularité de ces tendances a été encore alimentée par la pandémie où les médicaments modernes complexes se sont malheureusement avérés inefficaces dans la plupart des cas.

Veuillez donner un bref aperçu de vos canaux en ligne depuis leur création.

Notre vaste portefeuille de produits est présent sur la plupart des plateformes de vente au détail en ligne comme Nykaa, Myntra et Amazon. C’est sur ces plateformes que notre voyage en ligne a commencé à l’origine. Nous avons une fréquentation massive sur chacune de ces plates-formes. Notre objectif principal, pour le moment, est d’assurer une croissance similaire sur nos canaux D2c en ligne pour Khadi Essentials et The Ayurveda Co.

Sous KEHPL, quelles sont les différentes gammes de produits disponibles sur vos plateformes e-commerce ?

Nos marques TAC et Khadi Essentials, sous l’égide de KEHPL, traitent principalement des produits dans le domaine de la beauté et du bien-être.

Nous avons notre gamme de soins de la peau qui peut être subdivisée en soins du visage avec des crèmes de jour et de nuit, des crèmes sous les yeux, des crèmes solaires, des nettoyants pour le visage, des brumes pour le visage et des sérums ; gamme de soins des lèvres avec des combinaisons de gommage, de beurre et de teintes; et les beurres corporels et les polissoirs.

Ensuite, il y a la gamme de soins capillaires qui propose une vaste gamme de masques, d’huiles et de nettoyants, chacun ciblant une préoccupation spécifique.

TAC étend encore ce portefeuille avec des suppléments stimulant l’immunité comme Shilajit et kadha.

Pour nous adapter à la pandémie, nous avons également introduit des masques et des désinfectants N95 dans la gamme Pure & Safe. Ces gammes de produits sont susceptibles d’être encore élargies dans un proche avenir. Nos plans sont en cours.

Quels sont vos projets d’extension ?

Nous prévoyons d’entrer très prochainement sur les marchés internationaux et c’est peut-être cette entreprise qui a consommé la plupart de nos énergies en ce moment. Notre marque TAC devrait atteindre la barre des 25cr d’ici la fin de cet exercice.

Nous prévoyons d’établir une plus grande présence physique à terme, mais cette décision sera soumise à de nombreux facteurs externes qui sont dans une large mesure hors de notre contrôle effectif et immédiat.

En ce qui concerne la famille KEHPL, nous allons probablement augmenter de 100 membres d’ici la fin de cet exercice et espérons continuer à croître encore plus.

