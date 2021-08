Croissance de 220 % des transactions EMI depuis la pandémie, les villes non métropolitaines ouvrent la voie

Delhi était la principale ville métropolitaine avec une augmentation de 258% du volume total des EMI, suivie de Bengaluru qui a enregistré une croissance de 206% par rapport à février 2020.

Poussée par une augmentation des transactions EMI par carte de débit et des offres EMI gratuites, une forte augmentation de 220% du volume transactionnel d’EMI a été enregistrée en juillet 2021 par rapport à février 2020, selon Ezetap.

Avec de graves perturbations causées par la pandémie de Covid-19, la capacité d’achat des consommateurs à travers l’Inde a été considérablement réduite. Pour cette raison, les clients évitent les paiements groupés uniques pour des produits plus chers ou hésitent complètement à les acheter. Cela a eu un impact sur les ventes de toutes les marques et a créé un vaste besoin de solutions abordables pour les clients de différents secteurs.

Ezetap, un leader des paiements numériques, a cependant enregistré une forte augmentation de 220% (en glissement annuel) du volume transactionnel des versements mensuels équivalents (EMI) en juillet 2021 par rapport à février 2020. Volume EMI dans le total Les transactions sont passées à 18 % dans le segment des mobiles et des biens de consommation durables, contre 9 % au cours de la période pré-pandémique de mars 2020. Cela indique une tendance croissante des consommateurs vers des solutions abordables qui contribuent à augmenter leur pouvoir d’achat. Cela indique également que l’EMI ou l’abordabilité présente une énorme opportunité pour les marques d’augmenter leurs ventes dans divers segments de produits.

Delhi était la principale ville métropolitaine avec une augmentation de 258% du volume total EMI, suivie de Bengaluru qui a enregistré une croissance de 206% par rapport à février 2020. Les données d’Ezetap indiquent également qu’il y a eu une augmentation significative de l’adoption des transactions EMI. dans les villes non métropolitaines avec une contribution combinée de 59 pour cent dans le total des volumes EMI. Ahmedabad et Pune ont enregistré des chiffres de croissance de 230 % et 210 %, respectivement.

Cela montre que les solutions d’accessibilité jouent un rôle positif dans l’impact sur les ventes dans toutes les catégories de produits, non seulement dans les villes métropolitaines, mais également dans les villes de niveau 2 et 3. Cela peut être partiellement attribué au fait qu’une grande partie de la population active est retournée dans sa ville natale en raison du travail à domicile et a contribué aux ventes d’IME dans leur ville natale respective.

L’une des principales raisons de la forte augmentation du volume total des transactions EMI a été une augmentation des EMI des cartes de débit. Selon les données d’Ezetap, les EMI des cartes de débit ont affiché une croissance significative avec une contribution de près de 25 % dans le volume total des EMI. Selon les données de la Reserve Bank of India (RBI) pour mars 2021, il y avait 898,2 millions de cartes de débit en Inde, contre 62 millions de cartes de crédit. Auparavant, les EMI n’étaient disponibles que sur les cartes de crédit, qui ont une pénétration limitée dans les villes non métropolitaines du pays. Cependant, les EMI étant proposés sur les cartes de débit, même les clients des villes de niveau 2 et de niveau 3 peuvent désormais bénéficier de cette option d’abordabilité.

Ezetap propose des EMI instantanés par carte de crédit et de débit qui ont permis de mettre les achats importants à la portée des consommateurs. Il est intéressant de noter que la taille moyenne des tickets des transactions EMI enregistrées par Ezetap est passée de Rs 18000 en février 2020 à Rs 32000 en juillet 2021. Dans le but d’étendre les avantages des EMI, Ezetap s’est également associé à ZestMoney pour fournir Les EMI des sociétés financières non bancaires (NBFC) qui aideraient les détaillants à permettre des achats de grande valeur pour les nouveaux clients à crédit. NBFC EMI permet aux détaillants de vendre leurs produits en offrant des options de financement NBFC faciles aux clients sans carte.

Les offres et bons d’échange gratuits offerts aux clients par diverses marques sont un autre facteur de l’adoption à grande échelle des IME. Cela a élargi la capacité d’achat de leurs clients et montre que les solutions d’abordabilité jouent un rôle positif dans l’impact sur les ventes de toutes les catégories de produits dans les métros ainsi que dans les villes de niveau 2 et 3. Près de 50 % du volume des transactions Ezetap EMI peuvent être attribués aux EMI de marque sans frais.

En fait, en tant que tendance du marché dans l’espace mobile et grand public durable, il existe au moins une offre de cartes en cours de déploiement par les marques dans le cadre de leur campagne de lancement de produits. Cela contribue à augmenter les ventes, car cela rend le produit abordable et offre un bon rapport qualité-prix à ses acheteurs. Ezetap s’est également associé à Xiaomi pour offrir les avantages des EMI à leurs clients à travers le pays. En conséquence directe de ces initiatives centrées sur le client par les marques pour améliorer l’abordabilité, les transactions EMI ont connu une augmentation énorme à travers le pays.

Élaborant sur les chiffres de croissance élevés enregistrés par la société, Byas Nambisan, PDG d’Ezetap, a déclaré : « La croissance des transactions EMI reflète clairement la tendance des clients à éviter les paiements groupés et à préférer des options de paiement abordables pour réduire le fardeau. Il est prometteur de voir une forte croissance de plus de 200 % dans certaines villes non métropolitaines en plus des villes métropolitaines. Nous avons pu réduire le temps de transaction de près de 80 % et éliminer les erreurs manuelles grâce à l’EMI intégré au point de vente de facturation du commerçant. Nous poursuivrons nos efforts pour fournir aux commerces de détail des solutions robustes et intégrées Acheter maintenant, payer plus tard, comme les EMI, afin d’améliorer le pouvoir d’achat de leurs clients finaux.

