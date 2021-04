Croissance de 76% des paiements numériques en Inde au cours des 12 derniers mois

Les transactions en ligne ont connu une croissance saine de 76% au premier trimestre 2021 par rapport à 2020, les villes de niveau 2 et 3 continuant de contribuer à plus de 50% de toutes les transactions en ligne, selon un nouveau rapport lundi.

Après avoir connu une forte baisse en 2020 en raison de la pandémie, l’industrie du voyage a augmenté de 50% tandis que l’immobilier a augmenté de 69% au cours des trois premiers mois de cette année.

Avec l’ouverture du tourisme, le Jammu-et-Cachemire s’est classé pour la première fois dans le top 10 des “ États / territoires de l’Union à inclusion numérique ”, avec une croissance de 36% des transactions en ligne entre janvier et mars, se classant au-dessus de l’Uttar Pradesh, Madhya. Pradesh et Haryana, selon les données fournies par la société de solutions financières full-stack Razorpay dans son rapport «The Era of Rising Fintech».

Les options de paiement telles que Buy Now Pay Later (BNPL) ont connu une croissance fulgurante de 569% au cours des 12 derniers mois, en raison du fait que les consommateurs évitent les paiements groupés et préfèrent des modes de paiement abordables.

UPI reste l’option de paiement préférée suivie par les cartes de débit, les cartes de crédit et le netbanking.

«Aujourd’hui, plus de 50% de cette adoption numérique provient des villes de niveau 2 et 3, ce qui indique qu’il ne s’agit pas seulement d’un phénomène urbain. Les petites entreprises proposent des méthodes de paiement plus récentes et atteignent une clientèle plus large qui transcende les frontières géographiques », a déclaré Vedanarayan Vedantham, responsable des PME chez Razorpay.

Au cours des derniers mois, les consommateurs ont de plus en plus commandé en ligne et l’industrie de la restauration a connu une croissance de 69% de janvier à mars.

«Les écoles, les collèges et les établissements d’enseignement en ligne acceptent de plus en plus les paiements en ligne pour les frais et les salaires, reflétant une croissance de 40% des transactions en ligne», indique le rapport.