Croissance de la pêche et du plein air – WWD

Quand la mode dit «allez pêcher», les consommateurs se dirigent vers le plein air avec des appâts et du matériel – et un style sportif et sensé.

Tout a commencé en 2020 lorsque la pandémie de coronavirus a confiné les consommateurs chez eux, et la nature était l’une des seules évasions sûres et simples qui restaient facilement accessibles. Le détaillant de vêtements et d’équipements de plein air LL Bean a déclaré que sa catégorie de pêche avait augmenté de 4% l’an dernier par rapport à 2019, les tenues de pêche à la rotation pour les combos «Rod & Reel» grimpant de 120%.

Son segment de pêche sur glace a également augmenté de 20%, et pour la saison de pêche à la mouche 2020, qui s’étend de mai à septembre, la catégorie a connu une hausse de 60% par rapport à 2019, le tout selon LL Bean.

Charlie Bruder, vice-président du merchandising chez LL Bean, a déclaré à WWD que l’industrie de la pêche récréative était déjà en plein essor avant la pandémie – mais l’année à la maison a inspiré de nouveaux venus dans le sport.

«Les Américains se sont connectés avec le plein air en nombre record en 2020, et la catégorie de la pêche a connu une croissance significative parmi les pêcheurs expérimentés qui trouvent plus de temps pour aller sur l’eau et les débutants à la recherche de nouvelles façons de passer du temps à l’extérieur. En fait, selon l’Outdoor Industry Association, la pêche en eau douce a ajouté 3,4 millions de participants en 2020. »

Apprenez à une femme à pêcher

Fait intéressant, ces nouveaux participants comprennent les jeunes générations – et les femmes. «La pêche a connu une croissance significative car beaucoup l’essaient pour la première fois. Cela est en grande partie dû au fait que la pêche est un excellent moyen de se connecter avec le plein air tout en ayant une barrière à l’entrée plus faible que les autres activités de plein air, de l’habileté au coût en passant par l’accessibilité.

«Compte tenu du stress de 2020, nous pensons que de nombreuses personnes ont découvert comment cette connexion et le temps passé à l’extérieur les ont tout simplement améliorées – et les indications du début de 2021 montrent que l’intérêt pour le plein air ne fera que se poursuivre.»

Ash Williams, vice-président du marketing chez Grundéns, une entreprise de vêtements de pêche performante, a déclaré à WWD que l’écart entre les sexes s’est réduit ces dernières années, 46% des pêcheurs étant des femmes. «Chez les filles âgées de 13 à 17 ans, la participation a augmenté de 6%, ce qui représente la plus forte croissance de tous les groupes d’âge féminins. Le COVID-19 a en partie accéléré cette croissance de la participation féminine. Les marques ont saisi cette opportunité et ont produit des produits spécifiques aux femmes, tels que nos bottines Deck-Boss pour femmes et nos vestes et bavoirs Petrus. »

Les pêcheurs à la mode se concentrent sur la recherche de nouveaux fils et chaussures. «Nous constatons également une forte vente de nos produits vestimentaires spécialement conçus pour les pêcheurs sportifs et nos lancements sur le marché de la chaussure ont également été très fructueux avec l’introduction récente de notre SeaKnit Boat Shoe, conçue à partir du pont.

Et comme tout sport, en matière de mode, l’utilitarisme est la philosophie dominante. «Les pêcheurs sportifs recherchent de plus en plus des produits performants qui sont imperméables, respirants, légers et améliorent l’expérience de pêche. Il est révolu le temps des vêtements d’extérieur volumineux et non respirants qui restreignent la liberté de mouvement », a ajouté Williams.

Avec plus de 45 millions de pêcheurs sportifs aux États-Unis seulement, la pêche est la deuxième activité de plein air la plus populaire du pays après le jogging, selon Williams. «Les avantages économiques de la pêche sont énormes, plus de 50 milliards de dollars de ventes au détail annuelles. En tant qu’activité que vous pouvez faire tout en vous distançant socialement, COVID-19 a motivé les gens à se réengager ou à commencer à pêcher pour la première fois avec une forte augmentation des achats de permis de pêche. Il y a un avantage environnemental à ces ventes de permis, car une partie des revenus de permis est consacrée aux programmes de conservation de l’eau et des pêches.

Williams a déclaré que 90% des pêcheurs actuels commencent à pêcher dans leur enfance et sont présentés par un membre plus âgé de la famille. «L’importance d’introduire la pêche à des groupes démographiques plus jeunes est cruciale pour l’industrie. Cela est vrai depuis plusieurs années, mais avec une augmentation globale de la participation, la passion de la pêche se transmet de plus en plus aux jeunes. Une tendance que nous sommes tous heureux de voir et qui est essentielle à la santé à long terme de l’industrie. »

Nager à contre-courant

Comme la plupart des marques et des détaillants, la pandémie a forcé des pivots stratégiques – mais pour certains, il s’agissait davantage de saisir une opportunité inhabituelle et inattendue de se connecter avec les consommateurs de manière nouvelle et intéressante. Simon Perkins, président du détaillant de vêtements de plein air et d’équipement de pêche à la mouche Orvis, a déclaré à WWD: «La pandémie a poussé plus de gens à se tourner vers le monde de plein air pour leur santé, leur bien-être et leur inspiration. Cela a été l’occasion d’essayer quelque chose de nouveau, et pour beaucoup, c’est la pêche à la mouche. Pour Orvis, cela signifiait faire pivoter notre approche pour accueillir de nouveaux pêcheurs à la ligne, étant donné que nous ne pouvions pas nous engager en personne autant que nous le faisons habituellement.

Cela signifie qu’Orvis a cherché à «tirer pleinement parti» de sa solide collection de ressources en ligne qu’il construisait depuis des années, qui comprenait son blog Orvis News, le centre d’apprentissage Orvis Fly Fishing et son podcast Guide de pêche à la mouche.

«Nous devions également innover et ajouter de nouvelles ressources virtuelles pour nous aider à trouver de nouvelles façons de communiquer avec nos clients. Comme nous savions que nos cours et instructions en personne seraient affectés, nous avons créé et lancé l’enseignement de la coulée virtuelle et avons transformé nos cours de pêche à la mouche 101 en une série numérique. Nous avons également organisé des événements hebdomadaires en direct sur Facebook et Instagram où les pêcheurs de tous niveaux peuvent se réunir en ligne et apprendre des membres de notre équipe de pêche », a déclaré Perkins.

Orvis a convenu avec ses contemporains que les nouveaux venus dans le sport sont un changement bienvenu. «On a l’impression que le plein air est aussi important que jamais pour les gens. De plus, l’industrie de la pêche fait plus pour accueillir les femmes, les jeunes générations et les communautés plus diversifiées dans le sport. La combinaison a un impact significatif. »

Une étude récente de la Recreational Boating and Fishing Foundation a révélé que la pêche récréative a atteint de nouveaux jalons en matière de diversité et d’inclusion, y compris un record absolu de 18 millions de femmes participant à ce sport, a déclaré Perkins à WWD. «Travailler pour rendre la pêche à la mouche accessible et comprendre comment nous pouvons continuer à faire tomber les barrières à l’entrée a toujours été important pour nous. Nous avons commencé nos écoles il y a plus de 50 ans, offrons des cours gratuits de pêche à la mouche 101 dans nos magasins de détail et avons construit une solide bibliothèque de ressources en ligne qui peuvent aider les nouveaux arrivants dans le sport.

«Nous sommes extrêmement passionnés par la pêche à la mouche, mais lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez en être si proche que vous avez des angles morts, nous devons donc toujours être curieux et être à l’écoute pour trouver des opportunités.»

C’est ainsi que la campagne 5050 on the Water de la marque, un programme axé sur la création de la parité hommes-femmes dans la pêche à la mouche, a débuté il y a plusieurs années, «lorsqu’il nous est devenu clair qu’il y avait une grande opportunité d’inspirer et de célébrer les femmes dans le sport de la pêche à la mouche. », A déclaré Perkins. «Nous avons donné la priorité au développement d’équipement spécifique aux femmes et aux voyages d’éducation et d’aventure axés sur la création d’environnements communautaires et accueillants pour les nouveaux pêcheurs. De plus, de nombreux guides locaux et pourvoiries approuvées par Orvis organisent des événements similaires. »

Tout cela a conduit Orvis à examiner les tendances qu’il avait observées dans son engagement nettement accru. «En 2020, notre activité de pêche a augmenté de 17% par rapport à 2019, ce qui comprenait une croissance notable de nos ventes de produits d’entrée de gamme. Les États du pays ont signalé une augmentation significative des ventes de permis de pêche et nous constatons un intérêt record pour nos voyages d’aventure pour 2021. C’est parfait pour nos marchands indépendants locaux, nos guides, nos pourvoyeurs, nos gîtes et l’industrie dans son ensemble après une année 2020 difficile. »

