Croissance de l’industrie du streaming audio: Audio Game On !, affirme que les plateformes de streaming, mais que les revenus restent un défi

Qu’il s’agisse d’exploiter des genres variés ou d’être disponibles en plusieurs langues, les podcasts ont parcouru un long chemin au cours de la dernière année.

Trop de temps à l’écran a conduit les gens à passer maintenant du temps à écouter du contenu audio. Et c’est pourquoi les plates-formes de streaming audio telles que Spotify, JioSaavn, Gaana, Amazon Music, entre autres, ont enregistré une croissance de 15% du nombre total d’utilisateurs en février 2021, par rapport à janvier 2020, selon Comscore – une mesure et une analyse des médias solidifier. «Globalement, 46% de la base d’utilisateurs de Spotify sont payés. En Inde, la majorité est du côté libre, nous ne voyons donc pas le même type de taux de conversation que celui que nous enregistrons dans le monde, mais 2020 a été bon pour nous. Depuis l’année dernière, notre base payante a augmenté plus rapidement que notre base gratuite au point que notre taux de conversion de la base d’utilisateurs gratuite à la base d’utilisateurs payante est plus élevé par rapport à la moyenne de l’industrie », a déclaré Akshat Harbola, responsable des opérations de marché – Inde, Spotify, à BrandWagon Online . De même, Spotify affirme avoir quadruplé sa base d’utilisateurs payants depuis l’année dernière. De même, selon le dernier rapport FICCI-EY, les consommateurs rémunérés sur les plateformes de streaming audio ont connu une augmentation de 15% en 2020, après la pandémie.

Afin d’acquérir de nouveaux utilisateurs, les plates-formes de streaming audio ont ajouté du nouveau contenu, et les podcasts sont ce qui semble faire tourner les roues – même s’ils sont financés par des publicités. Qu’il s’agisse d’exploiter des genres variés ou d’être disponibles en plusieurs langues, les podcasts ont parcouru un long chemin au cours de la dernière année. «Au cours de l’année écoulée, nous avons presque doublé le nombre total de podcasts produits avec JioSaavn Originals après avoir été témoins d’un afflux et d’une croissance du contenu de l’écosystème de podcast ouvert, offrant aux auditeurs un plus grand choix de contenu. La liste de contenu de JioSaavn Originals nous a permis de nous diversifier non seulement dans différents genres de contenu tels que les enfants et la famille (Élever les parents), mais également d’inclure une liste qui comprenait les besoins d’un marché régional en croissance », a expliqué le porte-parole de JioSaavn.

Avec le manque de sorties de films l’année dernière, 2020 est également apparue comme l’année des artistes indépendants. La musique non cinématographique a vu une opportunité et s’est créée un espace pour elle-même qui aurait été difficile à créer tout en rivalisant avec la musique de film. En tirant parti de cela, les artistes et les labels se sont associés à des plates-formes audio OTT pour publier leur contenu. Par exemple, un afflux de labels a publié les chansons de leurs nouveaux artistes sous Gaane Originals tandis que JioSaavn a lancé un tableau de bord en streaming à partir d’Artist Originals nommé AO Labs pour les artistes non signés au début de leur carrière, leur permettant de distribuer leur contenu directement. Spotify, de son côté, a lancé deux listes de lecture pour des artistes indépendants – Radar India, Indie India – et a rendu cette musique disponible dans le monde entier.

Cependant, les revenus restent un défi. Alors que l’audience globale a augmenté depuis l’année dernière, la conversion d’utilisateurs gratuits en utilisateurs payants n’a pas connu la même augmentation. Le rapport FICCI-EY révèle que si les applications de streaming ont une base d’environ 200 millions d’utilisateurs mensuels actifs, la base d’abonnés payants est toujours d’environ 2 millions d’utilisateurs en 2020, avec une moyenne de 1 à 1,5%. Les experts du secteur affirment que cela ne parviendra pas à augmenter à une plus grande échelle, principalement parce que plusieurs contenus sont disponibles gratuitement, réduisant ainsi le besoin de s’abonner. «Les gens paient pour la vidéo OTT en raison du contenu exclusif, cependant, pour l’audio, la majorité du contenu est disponible gratuitement sur YouTube. Tant qu’il y aura une alternative gratuite, les gens ne paieront pas », a déclaré un analyste du secteur sous couvert d’anonymat.

Selon JioSaavn, l’industrie audio OTT a introduit un éventail de sources de revenus en dehors de la publicité et de l’abonnement. Par exemple, les événements en ligne, les partenariats B2B, le label interne Artist Original, les services et la gestion des artistes, la publication et la synchronisation.

